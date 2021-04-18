博鰲論壇報告：2020年Q3亞洲樓價升幅最高逾26%　中國排第三

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-18 21:29

博鰲亞洲論壇4月18日舉行的新聞發佈會發布的旗艦報告《亞洲經濟前景與一體化進88程》（簡稱報告）顯示，2020年亞洲部分經濟體的樓價漲多跌少，土耳其、哈薩克斯坦、中國的樓價漲幅位居亞洲前三位。

中國《新京報》4月18日報道，展望2021年，《報告》預判，中國地產市場價格大幅上漲的可能性比較小，樓價企穩或是大概率事件。

《報告》在回顧2020年亞洲金融市場表現時指出，亞洲部分經濟體的地產價格漲多跌少，且個別經濟體的地產價格漲幅較大。在CEIC數據庫有季度統計數據的15個亞洲地區經濟體中，截至2020年第三季度，有9個經濟體的地產市場價格按年上漲，包括土耳其、哈薩克斯坦、中國、台灣、韓國、以色列、泰國、印尼和新加坡；有6個經濟體的地產市場價格按年下跌，包括日本、菲律賓、蒙古國、馬來西亞、香港和汶萊。

具體來看，亞洲地區部分經濟體的地產市場價格漲幅較大。其中，土耳其的地產市場價格漲幅最大，約為26.5%；哈薩克斯坦的樓價漲幅次之，約為9.5%；中國的樓價漲幅位居第三，約為6.6%。與之相反，也有部分經濟體的地產市場價格出現下跌。其中，汶萊的地產市場價格跌幅最大，約為7.7%；中國香港的地產市場價格跌幅次之，約為1.1%；馬來西亞的樓價跌幅第三，約為0.9%。

為何2020年土耳其的樓價出現大幅上漲？《報告》指出，導致土耳其樓價上漲的原因有四個：一是為應對疫情衝擊，土耳其政府採取包括在5月下調貸款利率在內的寬鬆政策，持續激發市場購房熱情。二是建築成本上升。三是城市化進程更加凸顯土地資源稀缺性，導致土地成本上升。四是人口結構更加年輕化，潛在住屋需求很大。

對於2020年中國地產市場的表現，《報告》指出，在「房住不炒」地產政策作為主基調的條件下，中國地產市場在經歷2020年疫情衝擊、上半年回暖、下半年下行以及年末翹尾後，全年實現量價齊升。「展望2021年，在堅持『房住不炒』原則、大力發展租賃市場、『三道紅線』政策迫使房企財務槓桿等因素綜合影響下，中國地產市場價格大幅上漲的可能性比較小，樓價企穩或是大概率事件。」