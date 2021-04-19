菲臘親王逝世｜凱特王妃佩戴珠寶成焦點　頸上珍珠項鍊大有來頭

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-19 06:35

英國菲臘親王（Prince Philip）葬禮4月17日在温莎城堡（Windsor Castle）舉行，出席儀式的凱特王妃（Kate Middleton）身穿黑色禮服，胸前點綴蝴蝶結，頸上的珍珠項鍊成為焦點，而該項鍊則是來自女王的珍藏。

2021年4月17日，英國菲臘親王葬禮在温莎城堡舉行，凱特王妃參加。（Reuters）

據悉，凱特曾在女王與菲臘親王結婚70周年紀念日上戴過該珍珠項鍊。該條頸鍊多年前由日本政府贈予，女王和戴安娜王妃（Princess Diana）亦曾佩戴過這條項鍊。

據英國廣播公司（BBC）4月17日報道，菲臘親王的靈柩被安放在生前親自參與設計的車上，由皇家海軍陸戰隊移送到聖喬治教堂。葬禮開始前，英國全國默哀一分鐘。葬禮時長約50分鐘，全程電視轉播。

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按英國君主制，菲臘親王的葬禮可按國葬規格舉行。但英國王室聲明表示，按照菲臘親王個人意願並得到女王批准，同時遵循英國政府新冠肺炎疫情控制措施，本次葬禮按王室葬禮規格舉行，而非國葬，部分民眾在温莎城堡外獻花悼念。

並且由於防疫要求，葬禮規模縮減至30人，僅英國女王伊利沙伯二世和王儲查理斯（Prince Charles）等30名王室成員身穿黑衣、戴黑色口罩出席。

菲臘親王出生於1921年6月10日，曾在英國海軍服役，參加過二戰。1947年11月與尚未即位的伊利沙伯結婚，兩人育有4個孩子。