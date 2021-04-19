古巴國家主席迪亞斯卡內爾　接任共產黨中央委員會第一書記

撰文：張子傑
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古巴執政共產黨4月19日宣布，國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）獲選為中央委員會第一書記，接替退休的勞爾卡斯特羅（Raul Castro）。
現年60歲的迪亞斯卡內爾2018年曾接替勞爾卡斯特羅的職務，擔任國務委員會主席兼部長會議主席。89歲的勞爾卡斯特羅沒有公開自己屬意誰做自己接班人，但曾贊成把國家控制權交給對方，形容他是新世代的領袖，並讚揚他任內三年的好成績。
古巴國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel，左）繼任共產黨中央委員會第一書記的職務。圖為他在2019年3月25日於首都哈瓦那（La Habana）與英國王儲查理斯（Prince Charles，中）的妻子卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall，右）握手。（Getty Images）
古巴共產黨第8次代表大會16日起在首都哈瓦那（La Habana）舉行，與會代表18日投票選舉新中央委員會。今次結果亦象徵當地自1959年革命以來，勞爾與兄長卡斯特羅（Fidel Castro）超過六十年的執政正式劃上句號。
圖為2021年4月16日，古巴共產黨中央委員會第一書記勞爾卡斯特羅於夏灣拿出席第八次全國代表大會。（AP）