古巴國家主席迪亞斯卡內爾　接任共產黨中央委員會第一書記

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-19 23:31

古巴執政共產黨4月19日宣布，國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）獲選為中央委員會第一書記，接替退休的勞爾卡斯特羅（Raul Castro）。

現年60歲的迪亞斯卡內爾2018年曾接替勞爾卡斯特羅的職務，擔任國務委員會主席兼部長會議主席。89歲的勞爾卡斯特羅沒有公開自己屬意誰做自己接班人，但曾贊成把國家控制權交給對方，形容他是新世代的領袖，並讚揚他任內三年的好成績。

古巴國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel，左）繼任共產黨中央委員會第一書記的職務。圖為他在2019年3月25日於首都哈瓦那（La Habana）與英國王儲查理斯（Prince Charles，中）的妻子卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall，右）握手。（Getty Images）

古巴共產黨第8次代表大會16日起在首都哈瓦那（La Habana）舉行，與會代表18日投票選舉新中央委員會。今次結果亦象徵當地自1959年革命以來，勞爾與兄長卡斯特羅（Fidel Castro）超過六十年的執政正式劃上句號。