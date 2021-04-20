美國非裔男子弗洛伊德死亡案　控辯雙方完成結案陳詞

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-20 09:57

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案4月19日完成控辯雙方結案陳詞後，陪審團退庭商議。

控辯雙方當天在亨內平縣（Hennepin County）法院結案陳詞。控方提及由旁觀者攝錄到的現場影片，顯示喬文跪在弗洛伊德頸部的時間長達9分29秒，期間包括一名9歲女孩在內的圍觀路人大叫警員放開弗洛伊德。

現年45歲的美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市前警員喬文（Derek Chauvin）否認二級意外謀殺、三級謀殺和二級誤殺罪的控罪，倘罪成將面臨最高40年監禁。圖為4月19日，喬文（右）和辯護律師內爾松（Eric Nelson，左）在亨內平縣（Hennepin County）法院與法官對話。（AP）

檢察官布萊克韋爾（Jerry Blackwell）稱，有關使用武力和死因的問題「非常簡單，孩子都能明白。其實，當9歲女孩說『從他身上下來』時，確實是小童都了解（這個道理）。就是這麼簡單。從他身上下來，（這是）常識。」

喬文律師內爾松（Eric Nelson）辯稱，注意到喬文胸前的攝像機和徽章被撞跌。內爾松指：「一名合理的警員了解掙扎的程度。」喬文當時的行為合理，弗洛伊德的死因是吸毒與心臟問題。