歐洲超級聯賽｜約翰遜將會晤球壇高層　英國政府有哪些招數可出？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-20 17:44

歐洲球壇12間豪門球會4月18日宣布成立歐洲超級聯賽（European Super League，簡稱歐超聯）後，引發巨大爭議，英國傳媒報道，首相約翰遜（Boris Johnson）4月20日將會晤英格蘭足球總會（FA）、英超等的管理層和球迷代表，展開磋商。 12間大球會有意另起爐灶，政府又有招數可以阻止嗎？英國傳媒指，約翰遜政府可能出動的招數包括抽走對大球會的部份支持、研究歐超聯有否違反競爭法，甚至修法引入「德國模式」等。

英國《每日郵報》報道，約翰遜將與英格蘭足總、英超及英格蘭職業足球運動員協會（PFA）的管理層見面，又將會晤球迷代表。約翰遜之前已表態指，歐超聯會損害足球發展，政府將盡力阻止。

皇馬會長佩雷斯成為「歐超聯」首任主席，他曾經在2009年已經提出這個構想。（Getty）

英國傳媒指出，唐寧街政府有可能出動的招數包括：

．抽走支持

英媒指，倫敦政府現有最直接的可行招數就是撤走部份對大球會的支持，增加談判籌碼。《獨立報》指，當中可以是抽走一些公共服務，如警務支援、交通管制等，也可以是政府介入足球事務，如拒絕向申請在歐超聯比賽的外國球員發出工作簽證、收回舉辦有關賽事的牌照等。

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．法律途徑挑戰

英國政府也有可能研究歐超聯有否違反競爭法，事實上，英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）已經提到政府正研究的各種選項，包括從管治改革至競爭法，以及與足球有關的各項機制。

《衛報》引述英國競爭法律師貝利（Neil Baylis）指，此論據要成立存在困難，因為一個設固定參賽隊伍的比賽本質上沒有違法，例如現行橄欖球界的「六國錦標賽」便是由固定國家參賽。他稱，若要證明歐超聯違反競爭法的話，需證明它正在把其他隊伍拒之門外，不讓這些隊伍得到大量收入。

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．修法改變模式

《衛報》指，修改法例也是其中一招，例如一個選項是強制英格蘭球會引入「德國模式」，保證球迷得到話事權。在這次加入歐超聯的12間豪門球會中，便沒有德甲球隊。但報道也指出，這個舉動也將影響資金流入英格蘭球壇，尤其是來自海外的資金。