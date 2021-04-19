一分鐘看世界｜歐洲超級聯賽、古巴新時代、中美「罕有地」合作

今天是4月20日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
歐洲球壇的「叛逆12人」
歐洲多間富豪球會4月18日宣布另起爐灶，成立歐洲超級聯賽，當中包括巴塞、皇馬及馬體會、以及曼市和米蘭雙雄等。消息一出引起極大迴響，不少球壇名宿等紛紛炮轟這些球會貪婪的決定，英國首相約翰遜及法國總統馬克龍都加入批評大軍。
歐超聯的決定或將掀起一場關於賽事主導權以及可觀收入的爭奪戰，但到底為甚麼這些球會希望「獨立自主」？（點擊了解更多）
【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）
中美聯合聲明 是罕見合作
國總統總統氣候問題特使克里4月14日至17日訪問中國後，國務院17日公布美中氣候危機聯合聲明，雙方承諾將與對方與其他國家合作，因應氣候變遷危機。不過中國國家主席習近平是否參加22日起在華府召開的氣候變遷領袖視像峰會，外界仍未能確定。多個外國媒體分析認為，這個聯合聲明被視為兩國罕見合作的表現，顯示它們雖在其他方面緊張升級，仍能恢復氣候對話……（點擊了解更多）
圖為2021年4月16日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正於北京以視像方式會見來華訪問的美國總統氣候問題特使克里。（新華社）
勞爾交棒 古巴之路怎麼走
古巴最高領袖勞爾16日在古巴共產黨大會中證實，他將把黨內領導權力交接給年輕一代，終結卡斯特羅兄弟60年來的掌權時代。分析師指出，古巴的新領袖將面臨加速改革的壓力，尤其是經濟轉型；古巴異見人士則稱，革命的喪鐘已敲響，這將讓古巴離民主更進一步。這位將古巴從革命帶向務實之路的人，他之前已奠下的基礎，以及他繼任人將來做事，能否讓古巴模式繼續走下去……（點擊了解更多）
圖為2021年4月16日，古巴共產黨中央委員會第一書記勞爾卡斯特羅於夏灣拿出席第八次全國代表大會。（美聯社）
日本核廢水入海 多國強烈反響
日本政府13日就福島第一核電廠在2011年核災後持續產生的含氚核廢水，正式決定將在2年後開始把稀釋過的廢水排入海中。包括中國、韓國及俄羅斯等周邊國家不滿，但日本政府稱是以符合國家的標準處理，國際原子能機構準備派員監督。中國與韓國14日舉行網上會議對日本表達強烈不滿，並同意合作因應。
排放核廢水入海是常規行為，多國都有同類做法，但日本與它們情況不同的是，日本是發生過核泄漏，以往排放入海的廢水曾被驗出個別放射性物質超標。外界關注的是，廢水排放應是符合安全標準，以及有因應水中碳14及鍶90等元素的問題。有鑑於此，日本既聲稱此舉是安全，就應該邀請國際第三方組織前往認證，與國際其他情況做對比......（點擊了解更多）
圖為2021年2月13日，日本福島第一核電站。（AP）
納瓦利尼或令俄更麻煩
回看俄羅斯羅反對派納瓦利尼（又譯納瓦爾尼）的經歷，可說在嘗試逃出鬼門關至少第二次。以公開批評俄羅斯總統普京、揭露國內貪腐情況廣為俄羅斯以及國際社會認識的他，2020年8月被人下毒，被送往德國就醫死裏逃生後，竟然自願回國被捕，一直被拘留在一個惡名昭彰的監獄內。如今他健康變差，被指有生命危險，也引起一些國家關注，可能會成為西方國家加大對俄羅斯制裁的藉口。俄羅斯有官員稱，莫斯科不會讓他死在獄中……（點擊了解更多）
圖為2021年2月20日，俄羅斯反對派納瓦爾尼於莫斯科的法院應訊。（路透社）
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