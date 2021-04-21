新冠肺炎｜印度醫院面臨氧氣短缺　莫迪：封城應當作最後手段

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-21 12:40

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，總理莫迪（Narendra Modi）4月20日形容第二波疫情像一場「風暴」，警告國內醫院面臨氧氣短缺的嚴峻情況。

印度衞生部截至4月20日公布的數據顯示，印度新冠肺炎病例已經連續6日增逾20萬。莫迪20日在全國電視講話中表示，「這種情況直到幾周之前仍然受控，但第二波疫情來得像一場『風暴』。」他敦促民眾留在室內，不要因面臨記憶中印度最嚴重的緊急衛生狀況而產生恐慌。

圖為2021年4月20日，印度一名婦女在艾哈邁達巴德一間醫院門外，因丈夫死於新冠肺炎而悲痛哭泣，身旁友人正在安慰她。（Reuters）

莫迪直言，印度醫療系統將不勝負荷，首都的醫院或將在21日之前就已開始耗盡醫療氧氣。聯邦政府正與全國的地方政府合作，確保提供充足的病床、氧氣和抗病毒藥物，以應對第二波疫情大流行。

他又指，「我們必須以封城（手段）來拯救國家。我呼籲各邦，他們應該將封城作為最後選項，並更多關注輕微受到（病毒）感染的地區。」

英國廣播公司（BBC）20日報道，印度病例數目在第二波疫情中呈現指數級增長。當地的第二波疫情始於2月10日，確診個案為1.1萬宗；在之後的50天，平均每日確診個案增至2.2萬宗；但在之後的10天，確診病例平均日增高達89,800宗。