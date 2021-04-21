印度疫情重災區醫院供氧設備爆泄漏意外　最少22病人缺氧死亡

即時國際
撰文：
最後更新日期：

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一間醫院4月21日爆出供氧設備的嚴重泄漏意外，導致院內供氧一度中斷，最少22名病人死亡。

路透社21日報道引述馬哈拉施特拉邦納希克（Nashik）地區的官員Suraj Mandhare說，涉事醫院正治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病人。

報道指，泄漏意外在儲存氧氣容器重新注入氧氣時發生，消防人員之後在15分鐘內堵塞缺口，但意外已導致院內氧氣供應中斷，最少22名病人死亡。

圖為4月21日印度馬哈拉施特拉一間醫院的供氧設備發生泄漏意外，導致院內供氧一度中斷，多名病人死亡（Reuters）

印度總理莫迪（Narendra Modi）同日在社交媒體Twitter發文，形容這宗悲劇令人心痛。莫迪說，自己為因此而失去的生命感到悲痛，他在這個傷心的時刻向失去親人的家庭致以慰問。

↓莫迪在Twitter發文↓

新冠肺炎｜印度病逝人數創單日新高　火化爐全天候運作燒熔鐵架
新冠肺炎｜印度醫院面臨氧氣短缺　莫迪：封城應當作最後手段
新增確診人數直線上升　印度新冠疫情為何再度爆發

這宗醫療意外發生之際，印度多個邦正面臨醫療氧氣短缺的問題，特別是疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦。

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。