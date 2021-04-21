新冠肺炎｜印度病逝人數創單日新高　火化爐全天候運作燒熔鐵架

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-21 17:10

印度面對第二波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，單日染疫和病逝人數4月21日創疫情新高。古吉拉特邦（Gujarat）的火化爐為處理4月起增加的病逝者屍體數目，需要全天候運作，有火化爐鐵架不勝負荷而熔化。

印度衞生部4月21日公布數據顯示，國家過去24小時新增295,041宗確診個案及2,023宗死亡個案。兩項數據均打破疫情以來最高記錄。

印度累計確診個案增至逾1,560萬宗，累計死亡個案增至2,157,538宗。

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印度疫情嚴峻，多邦醫院面臨氧氣短缺情況，古吉拉特邦內亦有火化爐因長時間運作，最終崩塌和熔化。

古吉拉特邦城市蘇拉特（Surat）、拉杰果德（Rajkot）、賈姆訥格爾（Jamnagar）及艾哈邁達巴德（Ahmedabad）內很多火葬場正全天候運作，應付比正常多3至4倍的遺體。

艾哈邁達巴德的火葬場有電動火化爐過去2周每天持續運作20小時，其煙囪終於崩裂並倒塌。

蘇拉特亦有火葬場因為未有時間讓焚化爐冷卻，爐內鐵支架最終燒熔。市內火葬場的一名官員指，直至3月他們每天火化20具遺體，但自4月起，他們每天處理逾80具遺體。