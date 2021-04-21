波蘭捷克立場搖擺　中國疫苗成政治化的犧牲品

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-04-21 16:00

原定於19日飛赴莫斯科與俄方探討引入衞星-V疫苗一事的捷克副總理兼外長哈馬切克（Jan Hamacek）突然在臨行前宣布取消此番疫苗外交之旅。

據悉，哈馬切克是在聽從總理巴比什（Andrej Babis）的建議後做出上述決議的，而一貫在引入衞星-V疫苗事宜上態度積極的巴比什之所以在最近出現如此轉變皆因受到反對黨派的重大壓力所致——後者的議會黨團已經公開表示要對巴比什內閣發起不信任案投票，理由是後者在引進衞星-V疫苗一事上嚴重違規的「暗箱操作」行為。

在衞星-V疫苗遭遇滑鐵盧的同時，此前由總統澤曼（Milos Zeman）親自拍板引進的中國國藥疫苗在初始階段的輿論熱潮之後也悄然消退於無形之中。

需要指出的是捷克並非唯一一個在引進中俄疫苗事宜上左右搖擺的中東歐國家，4月9日，此前在引進中國疫苗一事上表現頗為搶眼的波蘭也突然低調轉向。總統杜達（Andrzej Duda）在當天召開的內閣會議上指出鑑於歐盟合作公司供貨改善的情況，波蘭將放棄向中國採購新冠疫苗的原定計劃。

與波蘭捷克類似，另一中歐小國斯洛伐克在疫苗引進問題上也是一波三折。在三月初引入首批20萬劑衞星-V疫苗時，主導疫苗引進事宜的時任總理馬托維奇（Igor Matovic）成為斯洛伐克政壇的眾矢之的。

2021年4月17日，布拉格，捷克外長哈馬切克（左）與總理巴比什（Andrej Babis，右）在聯合新聞發佈會上宣佈驅逐18名俄羅斯外交官的官方決議。根據布拉格方面的説法，列入驅逐名單的人員均為俄羅斯情報部門特工且涉嫌參與了發生於2014年的維貝蒂切軍火庫爆炸案。（Getty Images）

總統恰普託娃（ Zuzana Čaputová）指責其此舉完全是以犧牲民眾生命安全為代價去博取個人政治紅利的令人羞恥的行為，外長科爾喬克（ Ivan Korčok）更是放言稱衞星-V疫苗是俄發動混合戰的武器，會給斯洛伐克乃至整個西方世界帶來重大威脅。在重重政治壓力之下，「國民罪人」馬托維奇只得黯然下台。

毫不誇張地説，眼下維謝格拉德集團（以下簡稱V4）國家裏除堅守疫苗政策去政治化原則的匈牙利之外，其他三國均出現了相當程度的搖擺。頗為弔詭的是，暫時拒絕中俄疫苗的三國其國內疫苗接種情勢卻是一片慘淡：波蘭直到4月19日才啓動疫苗接種工作，而捷克與斯洛伐克兩國至今仍然在疫苗供給問題上苦苦掙扎，疫苗接種的啓動更是遙遙無期。

不難看出，波捷斯三國在疫苗政策上的搖擺並非因疫苗供給的技術性原因所致，而完全由內外政爭引發。在這種情況下，中俄疫苗與三國民眾的生命安全不幸淪為犧牲品。

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與擁有足夠意願和實力推行相對獨立自主對外戰略的法德軸心不同，以V4集團為代表的新歐洲國家受制於種種歷史與現實原因而或自願或被迫地在對外政策上附隨華府的步調起舞，這一於對外戰略上頗具依附性的特點在美國與中俄全面對抗的情況下表現得愈發明顯。

因此，近來波捷斯三國在引進中俄疫苗事宜上的反覆搖擺之勢完全在情理之中。值得注意的是，三國出現類似搖擺的原因存在微妙差異。在中右翼法律公正黨佔據絕對優勢地位，內部政局相對穩定的波蘭，疫苗政策的搖擺主要是執政集團在權衡華府壓力與本國疫苗短缺現狀之後做出的無奈妥協。

相比之下，國內政局極化嚴重的捷克與斯洛伐克兩國則在外部壓力之外摻雜了相當程度的內部惡性政爭因素。在捷克，於疫苗政策上相對靈活務實的巴比什政府無力承受反對黨發起不信任案表決的重壓，而不得不屈服於「政治正確」的大旗之下。

而在更具戲劇色彩的斯洛伐克政壇，時任總理馬托維奇與其政敵之間更是上演了一出接受衞星疫苗——打算退回——終止退回的滑稽鬧劇。

華府壓力也好，內部政爭也罷。在疫情仍然洶湧的當下，如果波斯捷三國不能像匈牙利那樣，做到理性務實地處理相關疫苗爭議，而放任疫苗政策政治化之勢蔓延的話，那麼遭殃的只能是本國民眾。