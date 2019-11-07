從佔路到半裸示威　「反抗滅絕」另類抗爭　環保三大訴求缺一不可

環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）發起「秋日起義」（autumn uprising）行動，在10月7日至19日起於全球多個城市發起示威和堵塞行動，抗議氣候變化問題。這個組織自2018年起以不同的和平方式抗爭，引起不少爭議。

英國倫敦警方14日引用《公共秩序法》，宣布禁止在倫敦市內進行任何相關的抗議活動，並展開清場行動。英國高等法院11月6日裁定禁令違法，指警方沒有權力實施禁令。此意味「反抗滅絕」勝出一仗。

究竟「反抗滅絕」是什麼組織？

示威方式層出不窮

「反抗滅絕」最廣為人知之處，就是他們的抗爭方式層出不窮，由佔領行動到「和理塞」堵路；由潑灑假血到闖入國會，可謂應有盡有：

反抗滅絕：有別於傳統遊行集會，反抗滅絕的公民抗命方式層出不同。（Getty Images）

半裸闖國會

2019年4月1日，數十名半裸男女在英國國會公眾席示威，部份示威者只穿內褲，更有人以膠水將自己「黏」在玻璃上圍欄上，擾攘半小時後會議繼續。

反抗滅絕：2019年4月1日，半裸示威者闖國會要求正視氣候變化。（資料圖片 / 路透社）

佔領倫敦行動

2019年4月15日反抗滅絕連日在倫敦上演「佔領行動」，千人上街示威癱瘓市中心交通。他們試圖反抗警方清場，以鐵鏈將自己鎖在貨車下面，亦有人以強力膠水將自己黏在火車頂。至少300人被控涉嫌擾亂公共秩序。

反抗滅絕：2019年4月15日，數以百計的示威者試圖反抗警方的清場行動，有人用膠水將自己黏在火車頂，其後被警員帶走。（資料圖片 / 路透社）

消防車射假血

2019年10月3日，示威者駕駛一輛在網上拍賣網站eBay購買的消防車，向英國倫敦財政部外牆噴射約1.8升的「假血」紅漆，他們又掛起寫着「停止資助氣候死亡」及「這是一個緊急情況」等的橫額。警方以涉嫌刑事毀壞拘捕至少6人。

反抗滅絕：2019年10月3日，示威者駕駛消防車向英國倫敦財政部外牆噴射紅漆。（資料圖片 / 路透社）

大笨鐘舉橫額

2019年10月18日，一名43歲樹醫生打扮成英國首相約翰遜的模樣，爬上置於大笨鐘外的維修支架並拉開橫額，呼籲「正版」約翰遜召開公民集會。

反抗滅絕：2019年10月18日，「約翰遜」爬大笨鐘示威。（資料圖片 / AP）

秋日起義「和理塞」

英國、德國、美國、奧地利、澳洲、法國、西班牙和新西蘭等全球數以千計示威者10月7日堵路抗議，展開為期兩周的和平公民抗命運動，要求政府立即採取行動，減少碳排放，避免讓成生態災難。

示威者10月17日中斷倫敦東區鐵路交通。有乘客不滿示威者阻塞交通，雙方結果爆發肢體衝突。

反抗滅絕：2019年10月7日，全球示威者參與氣候罷工，堵路抗議。（資料圖片 / AP）

反抗滅絶：三大訴求缺一不可

「反抗滅絶」自2018年成立以來展開一系列抗議活動，數十個國家的示威者參與。他們以一個圓圈內的沙漏作標誌，代表許多物種的時間用盡。在英國，組織主要有三大訴求：

第一，政府必須宣布氣候問題屬「緊急狀態」，在氣候變化問題講真話；

第二，政府必須作出根本改變，作出在2025年把碳的淨排放量降至零的承諾；

第三，建立一個國民大會監督減排進展，大會由各階層組成。

組織聯合創辦人布拉德布魯克（Gail Bradbrook）形容，大家在這個問題上已處於落後，所以不得不採取「半奇蹟般」的方式來處理。

反抗滅絶：組織以沙漏作標誌，主要有三大訴求。（資料圖片 / 路透社）

倡公民抗命：愈多人被捕愈好

該組織指出，群眾參與公民抗命，能最有效推動社會變革。他們以「流水式」策略抗爭，並認為被捕人數愈多，愈能引起關注。

反對者指摘他們是「環保狂熱者」，認為他們的抗議方式會導致更多分歧，又斥他們浪費警力。組織反指，這些人應更了解及關心生態和氣候危機的嚴重性。他們又強調，在抗爭中砸碎窗戶等刑事毀壞是必要之惡，並會避免任何人處於危險之中。

反抗滅絕：該組織指出，群眾參與公民抗命，能最有效推動社會變革。（資料圖片 / 路透社）

誰人支持？

英國輿觀調查公司（YouGov）在4月對3000人進行民調，反映年輕人最有可能同意該組織的抗爭，年紀愈大則愈多人反對。

「反抗滅絕」還得到不少公眾人物支持，例如女明星愛瑪湯遜（Emma Thompson）、工黨議員阿博特（Diane Abbott）、綠黨議員盧卡斯（Caroline Lucas）等，樂隊Radiohead及Massive Attack亦表示支持。