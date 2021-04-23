印度疫情｜新冠肺炎爆炸性惡化　婦人帶着「他」坐車令人揪心

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-23 13:12

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情急速升溫，醫療資源緊缺，連救護車服務也瀕臨癱瘓。國內一名男子因當地缺乏醫療設施、無法及時獲得治療後，4月19日死亡。不僅如此，由於救護車不足，其母被迫租用三輪電單車運送遺體，情景令人心悒（粵音：泣）。

印度單日確診病例與死亡案例在22日均創新高，單日錄得314,835宗確診個案，2,104宗死亡個案。疫情嚴重打擊全國醫療基礎設施，不單單對新冠患者造成影響，亦導致那些並非確診新冠肺炎、但需要緊急醫療服務的人無法及時獲得治療。

印度國民大會黨（Indian National Congress，國大黨）中央委員會電子通訊國家協調員潘迪（Gaurav Pandhi）4月20日在Facebook發布這名母親坐在三輪電單車上的相片，當時她兒子遺體就橫放在其腳下。這張相片在社交媒體廣泛流傳，引發外界譴責批評北方邦缺乏醫療設施。（Facebook@GauravPandhi ）

住在北方邦（Uttar Pradesh）江布爾（Jaunpur）的辛格（Vinay Singh）從家穿越逾60公里，到瓦拉纳西（Varanasi）尋找可以為他提供治療的醫院。他抵達瓦拉纳西後，先到貝拿勒斯印度大學（Banaras Hindu University）求醫，但大學醫院拒絕提供治療，原因是缺少為非新冠患者而設的病床。

辛格之後前往一間私立醫院，但即使已經找到收留他的醫院，他仍因為無法得到治療並逝世。他的母親錢德拉卡拉（Chandrakala）嘗試租救護車把兒子遺體帶回家不果，唯有雇一部三輪電單車，將兒子的遺體運回家。

對於為人父母者來說，子女死亡是永遠的痛，而兒子的遺體還以如此缺乏尊嚴的方式運送，相信照片中的婦人悲痛更是難以言傳。