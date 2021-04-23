美國前副總統：中國將超額完成2060年實現淨零排放承諾

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-23 17:05

美國前副總統戈爾（Al Gore）4月22日在接受《華盛頓郵報》採訪時，對中國國家主席習近平在美國總統拜登（Joe Biden）主持的領導人氣候峰會上的講話表示讚揚，並稱中國正在邁出積極的一步。

戈爾表示，中國擁有「規劃工作並執行計劃」的紀錄。他估測，中國將「超額實現」2060年實現淨零排放的目標，這對於全球對抗氣候變化的鬥爭至關重要。戈爾稱此次領導人氣候峰會是「振奮人心且重要」的，並表示整個世界都在氣候問題上跨越政治臨界點。

中國承諾實現從碳達峯到碳中和的時間遠短於發達國家：

據報道，在領導人氣候峯會開幕式上，拜登宣布擴大美國政府的減排承諾：到2030年將美國的温室氣體排放量較2005年減少50%至52%，到2050年實現「淨零」排放目標。但多家美媒似乎對此均不買賬，在它們看來，美國在氣候變化領域的欠賬不會因為舉辦一次峰會、畫一張「大餅」就能彌補回來。

《華盛頓郵報》21日指出，即使拜登政府能在國內做好有關該承諾的政治平衡，「這個新承諾也不過是作為一種工具，哄騙其他主要經濟體」。

《衞報》21日援引美國喬治城大學（Georgetown University）中國能源政策專家劉易斯（Joanna Lewis）的話説，「拜登將雄心勃勃的目標擺在桌面上很重要，但同等重要的是，實施立法以實現這些目標。」該專家提醒稱，奧巴馬（Barack Obama）執政時期也曾設定目標，但未能制定有意義的法規。

此外，美國新聞網站Vox於19日發文稱，奧巴馬政府時期同意向「綠色氣候基金（Green Climate Fund）」提供30億美元，但實際執行的撥款僅有10億美元。此後，特朗普（Donald Trump）政府更直接表態拒絕提供後續資金支持，另外20億美元沒有撥出。「綠色氣候基金」是《聯合國氣候變化框架公約》第十六次締約方大會決定設立的機構，旨在幫助發展中國家適應氣候變化。

《紐約時報》近日也援引美國氣候領導委員會高級研究員史密斯（Taiya Smith）的話報道稱，「很難真正相信美國政府」，「美國必須要先做很多事情，各國才能對它有信心。我們必須能夠證明，這不是美國政治的一時興趣。」