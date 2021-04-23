新加坡內閣大改組　黃循財取代王瑞杰擔任財長

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-23 22:02

新加坡總理李顯龍4月23日宣布內閣大改組，7大政府部門更換部長，其中教育部長兼財政部第二部長的黃循財，將取代王瑞杰擔任財政部長，王瑞杰本為總理熱門接班人。

王瑞杰之前在4月初宣告不擔任執政人民行動黨第4代領導團隊的領導人物後，當地輿論指，教育部長黃循財、貿易和工業部長陳振聲、交通部長王乙康和國家發展部長李智陞均是可能成為人民行動黨第4代領導團隊下一位領導人物的熱門人選。

圖為黃循財2021年4月18日在社交網站上傳的圖片（Facebook@Lawrence Wong）

王乙康黃循財領導抗疫小組

在這次內閣大改組中，除了黃循財擔任財長外，陳振聲轉任教育部長、王乙康擔任衛生部長，李智陞的職務則未有改變。另外據《聯合早報》指，王乙康在出任衛生部長後，也將和黃循財一起聯合領導抗疫跨部門工作小組。

李顯龍表示，新的職務調動將於5月15日生效。他稱，黃循財自2016年起擔任財政部第二部長，已累積相關經驗，自然是接任財長的適合人選。

王瑞杰原獲視為下任新加坡總理的熱門人選，不過他4月8日去信總理李顯龍指，考慮到年齡問題，在與家人討論後，他已決定讓出第4代團隊的領導位置，由更年輕的人接任。