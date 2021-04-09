王瑞杰不接捧　新加坡下任總理接班人選有「他們」

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-09 20:57

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰4月8日宣布不擔任執政黨人民行動黨第4代領導團隊的領導人物後，下一任總理接班人將會是誰成為熱點。新馬媒體指，貿易和工業部長陳振聲、交通部長王乙康和教育部長黃循財最可能成為人民行動黨第4代領導團隊下一位領導人物。

馬來西亞東方日報9日引述時事分析員蔡裕林指，熱門人選應該會是王乙康和陳振聲，不過黃循財在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間的表現也備受關注。時事評論員林義明也認為，這3人最有望成為下一任總理接班人。

現年51歲的陳振聲2018年被王瑞杰選為人民行動黨第二助理秘書長。而且他管理貿易和工業部數年，相當熟悉與新加坡經濟和公司有關的事務。

報道指，新加坡不少曾擔任教育部長和財政部長的人都會被委以重任，王瑞杰也曾任教育部長。而黃循財與王乙康均擔任過教育部長。

新加坡媒體《海峽時報》、《聯合早報》和Mothership.SG也報道，王乙康、陳振聲和黃循財都是大熱人選，這3間媒體還提到國家發展部長李智陞。

《聯合早報》引述新加坡管理大學（簡稱新大）法學院副教授陳慶文稱：「李智陞則年紀很輕，但他在與人民溝通與協商方面表現不錯，算是匹黑馬。」