俄羅斯增兵後又撤軍　專家：普京「展示肌肉」原因與選舉有關

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-24 20:05

俄羅斯在與烏克蘭接壤邊境增派軍力後又宣布撤兵的行動，外界多番猜測背後原因，有專家認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在此事是為了展示力量，原因與選舉有關，還有人認為，這是對美國總統拜登（Joe Biden）的考驗。

選舉在即 普京冀提高支持度

加拿大全球新聞網站（Global News）22日引述安大略西部大學（Western University）政治學系副教授Marta Dyczok認為，普京是在「展示肌肉」。

俄烏局勢：部分專家認為，俄羅斯總統普京企圖把民眾對國內問題的注意力轉移至外交政策方面，圖為4月22日普京（右）與白羅斯總統盧卡申科在莫斯科會面（AP）

Dyczok認為，普京展示力量與今年俄羅斯國會選舉有關。由於經濟不景和通貨膨脹急速上升，普京人氣下滑，而俄羅斯2014年吞併克里米亞（Crimea）後，普京人氣暴增。Dyczok認為，普京企圖把民眾對國內問題的注意力轉移至外交政策方面，以增加支持度。

拜登反應對美俄關係影響

拜登近來提議與普京舉行峰會，報道引述多倫多大學（University of Toronto）芒克（Munk）全球事務與公共政策學院歷史系教授卡塞坎普（Andres Kasekamp）稱：「美國通常召開這類會議，是作為對其盟友良好行為的獎勵」，又指「普京可能會因此認為這是軟弱的標誌。如果你嘗試對他強硬，那就不會與他舉行面對面會議。」

圖為俄羅斯總統普京（中）2020年7月26日在聖彼得堡出席海艦隊閱兵式。（AP）

同一學院的國際關係與政治學教授布朗（Aurel Braun）也認同這種說法，他稱美國前總統奧巴馬（Barack Obama）對俄羅斯採用很強硬的措辭，但無推出相應的政策。布朗認為，雖然拜登同意普京是殺手，又譴責俄方威脅烏克蘭的行動，聲稱全力支持烏方，但無採取實際行動，可能與奧巴馬做法相同。

向拜登傳達信息

《紐約時報》23日報道，普京前高級顧問帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）形容普京的行動是在演戲。報道指，某些烏克蘭官員及西方國家的外交官認為，普京這樣做的原因包括向拜登傳達信息，即無論美方採取什麼制裁措施，俄羅斯都會繼續堅持其在後蘇聯時代的領導地位。

普京想與華府對話

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）國安與國防委員會秘書根丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則表示：「他（普京）認為自己需要與美國坐在一張桌子上（談判），並就劃分影響力的範圍達成協議。」