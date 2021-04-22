台灣教授評烏克蘭：炒作國家認同卻製造撕裂｜專家有話說

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-04-22 21:00

3月上旬起，烏克蘭基輔當局與東部兩大獨立政治實體：「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）衝突持續升温。事態惡化既涉美俄兩強博弈，更與後蘇聯時代的地緣格局變動相關。對此議題，《香港01》訪問到台灣國立政治大學民族系教授、俄羅斯研究所兼任教授趙竹成，以歷史與國際政治為視野，剖析蘇聯崩解後的俄烏互動。

01：此次衝突對普京（Vladimir Putin）整體的外交戰略規劃會否有影響？普京可能會怎麼回應？ 俄羅斯社會又有什麼輿論角力？

趙竹成：不會有太大影響，反而會加快俄羅斯對烏東兩個共和國的整合。

首先，美俄關係自拜登就任後，基本上是每況愈下。俄羅斯從減持美債、增加黃金儲備、減少使用美元進行國際貿易、演練國際網絡中斷、新武器裝備加快更新，到不排除被退出國際交換系統（SWIFT）等，一直有在做相關準備，顯然已經做了最壞打算。

趙竹成認為，烏東對峙不會影響普京的戰略佈局，反而會加速俄羅斯對烏東兩個共和國的整合。（Reuters）

再者，自2018年普京簽署總統令，放寬烏克蘭國民取得俄羅斯國籍的法律程序後，迄今烏東兩個共和國已有超過40萬人取得俄羅斯國籍，佔人口的13％（其他國家，如匈牙利，羅馬尼亞，波蘭也有類似的作法）。基輔如果大規模進攻烏東地區，正好讓俄羅斯以保護俄羅斯公民為藉口，越境進入烏克蘭，俄羅斯最近一次修憲時，也將「保護境外公民」一節明定在憲法條文中。

而對於兩個共和國的未來，自2014年起俄羅斯境內就有輿論，希望能納入這兩個共和國，同時也有反對意見。但是七年之後，國會中承認或納入兩個共和國的聲量相當大。最重要的是，烏東兩個共和國已經使用盧布，持俄羅斯護照的兩地人民也參加俄羅斯憲法修正案公投，今年也會參加俄羅斯國家杜馬選舉投票。在教育體系上，兩地基本改採俄羅斯國家教育標準，高中畢業生參加俄羅斯全國統一考試。這兩個地區，基本上不會回頭。

烏克蘭東部衝突導致緊張升級，俄-烏邊界大量集結軍隊。（Reuters）

01：蘇聯崩解後，許多前蘇聯地區紛紛進入了北約的勢力範圍，例如波蘭；亦有想加入而尚未如願的，例如烏克蘭；更有至今仍與俄羅斯保持良好關係的，例如白俄羅斯。不知您會怎麼分析他們的抉擇？

趙竹成：這要分兩個層面去談，一是前東歐集團，二是前蘇聯加盟共和國。前東歐集團是二戰後在冷戰架構下被納入所謂蘇聯集團，其內部本來就有親西方的力量，再加上北約東擴的戰略性目標是圍堵俄羅斯，而波蘭在歷史上本就與俄羅斯衝突不斷，透過加入北約可以為自己提供安全保障，所以波蘭這些前東歐集團國家加入北約其實不難理解。

2021年3月23日，布林肯會晤捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克外長現場。布林肯強調説，「這四個北約盟國對加強中歐與跨太平洋聯盟關係起到重要作用。」（Twitter@SecBlinken）

前蘇聯加盟共和國則要看其與俄羅斯的離心力強弱。波羅的海三國及格魯吉亞是離心力最強的地區，所以三小國加入歐盟北約，或是格魯吉亞想加入也是一個正常的選擇。白俄羅斯則早在1990年代就與俄羅斯協議共組聯盟，與俄羅斯的關係正好是前一組國家的對照。

至於烏克蘭今天所面臨的處境，原因一來是烏克蘭在俄羅斯的國家地緣安全、經濟結構、文化鏈接等面向具有不可比擬的重要性；二來是烏克蘭內部的特殊分裂性格，造成烏克蘭在東西兩個方向上來回擺盪，可説是烏克蘭獨有的獨特困局。

2020年9月14日，俄羅斯總統普京與到訪的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在俄南部城市索契舉行會談。（AP）

01：回到事件根源，乃是烏克蘭整體作為一個分裂型國家的悲劇。其內部複雜的族羣關係，親歐親俄的對峙，讓其深陷分裂態勢至今，亦淪為大國博弈的角力場。想請教您，克里米亞與烏東面臨的美俄烏三方角力，雖與台灣不盡相同，但事件發展至今，是否有值得台灣借鑑、引以為戒處？

趙竹成：烏克蘭有優秀的工業，藝術人才也是資源豐富，卻淪為當今歐洲最窮的國家之一，我個人認為是經歷了幾個階段的作用。

首先，今天的烏克蘭是被拼湊起來的國家。在客觀背景上，當蘇聯作為一種上層建築時，烏克蘭作為地方的內部分裂性就被隱藏起來。等到蘇聯瓦解，烏克蘭要重塑新的國家民族認同與國民意識時，分裂性就成為選舉多數決及民粹意識下的政治操作工具。

2019年4月9日，烏克蘭基輔，總統選舉第二輪投票將於4月21日舉行，波羅申科（Petro Poroshenko）和澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的支持者分別舉行集會，並發生衝突。 （VCG）

接着，在政治人物操弄認同議題下，烏克蘭找不到國家定位，長年在親歐與親俄兩個方向間擺盪，造成強權介入的破口並且撕裂人民，加深彼此仇恨。由2014年迄今的內戰困局明白顯示，無論是自願或是被迫，夾在強權中的國家，其國家命運的決定權很大程度不在自己手上，而是由強權談定。今天的烏克蘭正是如此，如同陷在18世紀波蘭的困境裏。

而由烏東兩個共和國的角度來看，要追求獨立自主的政治目標，最重要，甚至是無可取代的前提是：全體成員要肯不計代價的犧牲，並且勇於承受。頓涅茨克有句話：「我們頓涅茨克人，只在礦坑裏和上帝面前屈膝」。壯哉斯言，只有在這種前提上，才能爭取到他人的尊敬與支持。