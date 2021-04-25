亞美尼亞的種族滅絕　一文看清歷史與爭議｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-25 14:30

美國總統拜登（Joe Biden）正式承認土耳其的前身、奧斯曼帝國在20世紀初有組織犯下對亞美尼亞族的屠殺是種族滅絕。亞美尼亞對美國的決定表示歡迎，但土耳其則表示強烈不滿。

圖為4月24日，美國加州洛杉磯，有亞美尼亞的僑民在亞美尼亞屠殺周年紀念日遊行。（Reuters）

迫害亞美尼亞人背景

亞美尼亞人長期居住在奧斯曼帝國東部的安納托利亞，因宗教信仰與習族不同，長期受到帝國政府的壓力，部分亞美尼亞人尋求俄羅斯帝國的協助，爭取自治權。

1900年初，一個由年輕革命者組成的聯合進步委員會（CUP）取得奧斯曼帝國的權力。CUP雖主張改革國家及現代化，但對非土耳其人抱持懷疑態度。奧斯曼帝國在巴爾幹戰爭失敗後，土地的損失讓大量穆斯林難民遷移到安納托利亞，埋下了與亞美尼亞人磨擦的種子。

在第一次世界大戰期間，奧斯曼帝國加入同盟國，與協約國作戰。在高加索戰事中奧斯曼帝國被俄軍擊敗，政府將戰爭的責任轉嫁為亞美尼亞人的背叛，因而展開對亞美尼亞人的迫害。

大量亞美尼亞人死亡

在1915至1916年期間，亞美尼亞人被驅逐出境，或被強行帶往集中營，期間因饑荒、暴行或直接殺害，導致大量亞美尼亞人死亡。

死亡的人數無法完整統計，國際種族滅絕罪研究學者協會（IAGS）指約有100萬亞美利亞人死亡，亞美利亞則指人數近150萬。不過土耳其指約30萬亞美尼亞人在事件中死亡。

圖為2021年3月，土耳其總統埃爾多安於安卡拉出席執政黨大會時發言。土耳其強烈反對奧斯曼帝國當年對亞美利亞人的迫害行為是種族滅絕。（AP）

承認種族滅絕的爭議

土耳其官方同樣承認這次的迫害，但否認這是有系統和組織的屠殺。但西方國家，包括俄羅斯均認為這次屠殺是屬於對亞美尼亞人的種族滅絕。

美國國會在2019年曾通過議案，承認奧斯曼帝國當年對亞美尼亞人進行種族滅絕，但未得到總統的正式認同。美國多年未正面指責土耳其，被指是考慮土耳其是北約一員的原因。土耳其是北約第二大軍事國家，且具有地緣戰略上重要意義。

事件帶來的政治意義

屠殺事件被認為是現代亞美尼亞歷史上的最重要象徵，讓亞美尼亞人能團結在一起。亞美尼亞人是世界上最分散的民族之一，在美國國內估計有超過100萬的亞美尼亞僑民，僅次於俄羅斯。

而在土耳其，有關該話題被視為禁忌，公開討論事件可能會被視為「侮辱土耳其」而遭定罪。一名土耳其亞美尼亞人，即《犁溝報》（Agos）創始人兼總編輯丁克（Hrant Dink），因堅持奧斯曼帝國曾犯下亞美尼亞大屠殺而遭國內極端分子槍殺。

在國外政治上，土耳其與亞美利亞同樣交惡，兩國至今未建立正式外交關係。而亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區（Nagorno-Karabakh）2020年9月發生衝突，支持阿塞拜疆的土耳其一度被指是幕後推手。