美國為何承認奧斯曼帝國對亞美尼亞種族滅絕？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-25 17:16

美國總統拜登（Joe Biden）承認奧斯曼帝國對亞美尼亞人的屠殺是種族滅絕，成為美國首位正式承認當年奧斯曼帝國犯下種族滅絕罪行的美國總統。聲明遭到土耳其的強烈反對。

圖為4月24日，位於美國加州蒙提貝羅的亞美尼亞屠殺紀念碑。有在美國居住的亞美尼亞人前往紀念。（Reuters）

美國過去有多位總統都曾在選舉前承諾，要為奧斯曼帝國對亞美尼亞人的迫害定性為種族滅絕，包括前總統喬治布殊（George W. Bush）及奧巴馬（Barack Obama），但最終均未有兌現承諾。

美國國會在2019年曾通過議案，承認奧斯曼帝國當年對亞美尼亞人進行種族滅絕，但未得到總統特朗普（Donald Trump）的正式認可。

美國對奧斯曼帝國種族滅絕的承認，被指表明拜登將改變與土耳其外交方向。儘管加拿大與部分歐洲國家同樣已作出相同承認，但同是美國的盟友，英國與以色列並未有作出有關承認。

有分析指出這最大原因是為了避免損害與土耳其的關係。土耳其是北約成員國之一，亦是北約第二大軍事國家，且具有地緣戰略上重要意義，美國過去多年未有作出有關承認，被指也是出於同樣理由。

不過，美國與土耳其的關係在特朗普的時代產生變化。土耳其因向俄羅斯購買軍備，美國取消了向土耳其出售F-35戰機的訂單，2020年12月更向土耳其實施制裁。拜登上任之前，在一次與《紐約時報》的訪問中，亦以獨裁者形容土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。

在這背景下，拜登今天承認奧斯曼帝國對亞美尼亞人種族滅絕，可能進一步損害美國與土耳其關係。但在稍早前時已傳出拜登知會埃爾多安會作出有關承認，土耳其目前除譴責外未有實際回應行動，所以具體影響尚未明瞭。