英國最高過山車The Big One卡住　遊客沿65米高路軌走下驚險逃生

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-26 16:07

英國最高過山車「百事極限一號」（The Big One）於25日中午發生故障，在接近軌道頂點處被迫煞車，懸在半空中動彈不得。受困遊客在工作人員的引導下，從近213英尺（大約65米）高處緩緩走樓梯離開，在地面上的民眾看了忍不住感到心驚膽顫、腳底發麻。

影片中，遊客和工作人員一共5人沿著軌道緩緩而下，由於高度太高，只能勉強看到渺小身影如螞蟻一般移動着。他們身後是那列故障列車，腳下還有其他乘客，甚至還沒察覺異狀，仍在享受高速轉彎、腎上腺素飆高的樂趣。

英國最高過山車The Big One發生故障，遊客被迫走樓梯逃生（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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相關影音在社群媒體上瘋傳後，許多網友開始設想，如果自己遇上這個情況，將會作何反應，「我一定會瘋狂尖叫」、「我一定會牢牢釘在座位上，他們必須出動起重機才能把我弄出來」，另一些人也大讚工作人員的過人勇氣與沉着反應。

英國近日逐步鬆綁防疫封鎖，重新開放動物園、遊樂園等戶外景點，未料才剛解禁，就傳出驚險意外。經營The Big One的Blackpool Pleasure Beach發言人證實這場意外，「我們決定停止列車，所有乘客都被安全地護送下來」，無人傷亡。他們立刻實施安全性檢查，當日大約下午1時就重新開放該設施。

前稱「百事極限一號」的The Big One，1994年5月開放營運，成為當時全球最高、最陡峭的過山車，此紀錄一直維持到1996年7月才被日本富士急樂園的富士山號超越。

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