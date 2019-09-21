捅「菊花」治打嗝　坐過山車醫哮喘　8個講都唔信的真實另類療法

你有沒有遇到過突然打嗝不止的情況：一聲接一聲的「嗝」，甚至在笑的時候都能「哈哈哈哈哈哈嗝」？那有沒有什麼止嗝妙招呢？喝熱水？大聲叫？嘿嘿，不如試試用手指捅「菊花」呢！

「按摩直腸止嗝法」很早就介紹過，該療法還獲得過2006年的搞笑諾貝爾醫學獎——不要看到「搞笑」二字就覺得不正經，這個獎項頒給「乍一看很好笑，後又引人深思」的科學研究（以及事件），必須是有著無比「硬朗」的科學性，或是被有著無比「硬朗」科學性的研究扇了耳光，才能獲此殊榮。

看看「搞笑諾貝爾獎」搞出了多少奇葩療法？記住，以下內容很嚴肅！（點圖繼續閱讀）↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

7. 如何防止做腸鏡的病人爆炸？

2012的搞笑諾貝爾醫學獎授予了法國科學家艾曼紐勒本蘇桑（Emmanuel Ben-Soussan）和米歇爾安東涅蒂（Michel Antonietti），以表彰他們給出了醫生該如何進行結腸鏡檢查的建議，從而讓病人的腸子發生「爆炸」的可能性降至最低。

這項研究源於從前有個人去醫院做腸鏡，然後他的腸子爆炸了。所以，他們進行的其實真的是非常嚴肅而實用的研究！

8. 被夾倒有救，被剪掉怎辦？

2013年的公共衛生獎頒給了一群泰國人，他們的論文題目相當驚悚：《暹羅陰莖截肢流行病的外科應對》。而摘要的第一句也十分可怕：「泰國近日來經歷了一場陰莖截肢流行，這一截肢手術通常是憤怒的妻子在她們尋花問柳的丈夫身上進行的……」

所幸醫生們早有準備。獲獎者在報告中介紹了普適性的手術方案，叫做「地洞法」。簡而言之，就是將咬掉後的丁丁去皮後連回原位，再將它埋在包裹蛋蛋的皮膚下，僅露出頭頭。6-8周之後，再用這層皮膚將其全部包裹。

陰莖恢復手術初創於1968年，但這個方法經過獲獎者的改良，無需微創，拋棄了對特殊設備的依賴，可以在任何全科醫院施行，效果「頗可接受」。只不過作者報道，在一個案例中，手術的效果非常糟糕，因為……該案例中的陰莖被一隻鴨子嚼過了。

剪掉還有救，但被鴨子嚼過就……（Ken Goulding/Unsplash）

以上這些奇葩療法都是歷年搞笑諾貝爾獎的獲獎作品，作為諾貝爾獎的有趣模仿，搞笑諾貝爾獎已經舉辦了29屆。今年9月12日在哈佛大學桑德斯劇場舉辦了第29屆頒獎儀式，哦不，是第29個「第一屆」——因為每次搞笑諾貝爾獎頒獎典禮都是「第一屆」。

頒獎儀式中，獲獎者可以向公眾解釋他的成就及其應用。但是，如果解釋的時間超過一分鐘，台下抱著布玩偶的甜普小姐（Miss Sweety Poo）就會不斷大叫道：「請停下吧，煩死了。」

【本文來源於果壳網（微信公眾號：Guokr42），禁止二次轉載，如需轉載請聯繫sns@guokr.com。】