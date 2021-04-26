印度疫情｜每日確診由1萬急增至30萬　新冠肺炎在印為何如此失控

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-26 21:31

印度成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的重災區，在4月25日單日新增35萬宗確診，打破全球單日確診最高紀錄。醫療系統嚴重受壓、醫用氧氣不足導致病人失救死亡、死者堆積滿火葬場。是什麼原因令印度疫情瀕臨失控？

圖為4月25日，印度新德里一間醫院。多名新冠肺炎的病人因院內床位不足，被安排在院外休息。（Reuters）

印度擁有世界第二大的人口，接近14億與中國相若。儘管印度的新冠疫苗接種計劃正快速推進，每天均可提均270萬劑疫苗注射，但至今只有不足10%的人口已接種疫苗。疫情至今累計17,313,163人受感染，195,123人死亡，感染數字僅次美國排行第二。

印度的疫情在2021年初的確有一定消退的跡象，雖然每日感染數字未曾下跌至1萬以下，但相比2020年高峰期的每天10萬人確診，疫情的確一定程度受控。

但這只是個假象，讓人們認為疫情最差的時期已經過去。

圖為4月26日，印度阿默達巴德，救護車運送病人前往醫院。（Reuters）

忽視專家建議 未有充足準備

印度當局未有對疫情可能重臨做準備，忽視專家的建議，亦未有重視其他國家的經驗。例如在2020年有專家提出醫院應招聘更多病毒學者，加強國內跟蹤病毒的能力，但很大程度上被忽略。

印度對控制疫情的過分自信，錯誤認為疫情受控也是原因之一。一些為應對首輪爆發，臨時建造的醫療設施亦在疫情結束前先行拆卸，如新德里有4間臨時醫院在2月被拆走。總理莫迪（Narendra Modi）在3月還指出疫情已經到了尾聲，但事實第二波疫情才剛剛開始。

醫院亦未有因應2020年爆發作出相應措施準備，如卡纳塔卡邦的醫院，一年只增加了18張的深切治療床位，理所當然地在今天被擠滿不夠使用。

政府及宗教組織無視警告，舉行大型宗教活動。如在3月舉行的侯麗節（或稱落紅節，五彩節）、4月剛舉行的大壺節，都有數以萬計的人參加。在大壺節即使當局有進行防疫檢查及派發口罩，但在各外電的照片所見，朝聖者幾乎全部未戴口罩。更有認為只要跳進恆河洗澡便能把所有污穢，包括新冠肺炎一併洗走，這些都加無疑加劇了疫情擴散。