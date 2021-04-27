印度疫情瘋狂反彈　為何中國在援印競賽中落後美歐？

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-04-27 12:00

印度疫情正在失控。4月26日，印度衞生部長布珊（Rajesh Bhushan）新冠病毒檢測呈陽性。《印度報》4月26日的數據顯示，當天印度新增確診319,329 ，這是印度連續第六天每日新增確診超過30萬。單日新增死亡人數 高達2,762。

印度總理莫迪（Ｎarendra Modi）4月25日發表講話，稱「現在這一波疫情已動搖了整個國家」。媒體的報道揭開了印度疫情下種種悲慘的景象：大量感染民眾在醫院外排隊等候救助，因氧氣缺乏導致患者死亡，因死者過多火葬場超負荷運轉，甚至出現了民眾不得不選擇露天焚燒死者的悲劇。

印度疫情的嚴重性讓各方施以援手。拜登（Joe Biden）政府4月25日宣布向印度提供醫療物資援助，包括疫苗生產原料、呼吸機以及醫療防護設備等。德國將在未來幾天向印度運送氧氣和醫療援助。同時，德國外交部已要求軍方向印度提供移動製氧機。歐盟目前正在協調成員國儘快為印度提供急需的氧氣和藥物。英國首批向德里運送的呼吸機和氧氣已發往印度。新加坡4個大容量氧氣罐已送抵印度；沙特將空運約80噸液態氧到印度。印度的宿敵巴基斯坦已提出向印度提供包括呼吸機、個人防護裝備等。

中國外交部發言人趙立堅4月22日和23日先後表示，願根據印方需求提供支持與幫助，正就此同印方保持溝通。4月26日，中國外交部的另一位發言人汪文斌再次表示「我們已經第一時間表明，願意幫助印方抗擊新一輪疫情。目前雙方正就此保持溝通」。4月26日，中國外交部發言人華春瑩在Twitter上表示，對印度的嚴峻疫情表示關切。如果印度告知中國具體的需求，中國準備好予以幫助。

相比於美歐等明確向印度伸出援手不同，中國稱「願根據印方需求提供支持與幫助」，雙方仍處於溝通階段，這説明印度尚未接受中國的援助。2020年4月，印度第一波嚴重疫情時，中國曾派遣幾十架飛機運送相關醫療用品。如今，在醫療物資緊缺的情況之下，印度為何在接收中國援助上反倒表現猶豫？

We're concerned about the grave situation in #India. We're ready to be of help if India tells us its specific needs. — Hua Chunying 華春瑩 (@SpokespersonCHN) April 26, 2021

印度對待中國的糾結一方面在於莫迪政府要顧及民意。此前，特朗普（Donald Trump）政府多次稱新冠為「中國病毒」「武漢病毒」，稱疫情的源頭在中國。需要指出的是，這種聲音在印度也是非常強大的，尤其是印度國內的媒體，同樣也充斥着有關「中國病毒」「武漢病毒」的表述，中下層觀眾相對集中的印地語新聞頻道，情況更為嚴重。印度此次第二波疫情，印度國內媒體報道中國提出援助的文章下，不乏評論要求印度拒絕中國，因為「中國是病毒的源頭，是中國讓病毒傳播至世界」。

這樣的言論可能在平時時期不會被莫迪政府所重視，也不會影響印度對中國的態度。現在的問題在於疫情了碰上了選舉——西孟加拉邦議會選舉。印度人民黨（BJP）一直希望從國大黨手中奪取對這一邦的控制權。在這樣的情況之下，莫迪就需要照顧民意，照顧印度國內的反華聲浪。在中國提出援助要求時，印度遲遲不予以明確的答覆就可以被包裝成為對華強硬，以此迎合國內的民意。

印度國內多次爆發抵制中國商品、反華示威遊行等，點擊大圖瀏覽：

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因為歷史、邊界等問題，印度對中國的態度比較複雜，尤其是經歷過去幾年洞朗對峙以及邊境流血衝突等，印度國內的反華情緒高漲，希望維持與中國關係良好的莫迪政府在選票面前也不得不做出策略性的調整。

另一方面，印度與中國、與美歐的關係是不同的。中印關係在過去一年的時間裏並不友好，尤其是雙方在邊境發生了士兵流血死亡衝突，中國外長王毅2月在與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通話時直接稱「印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾」。

氧氣告急、民眾排隊等候治療，甚至露天焚燒屍體，這是疫情之下真實的印度：

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相比之下，印度與美歐之間的關係非常之熱絡，尤其是拜登政府上台後延續了特朗普政府的「印太」説法，並首次召開美日印澳四方領導人視頻會議，美國愈發重視與印度的關係。同樣，隨着英法德歐盟的印太文件的出台，歐洲也在加大與印度的聯繫。

印度與中國的關係遇冷，而印度與美歐之間的關係熱絡。在各國援助紛至沓來之時，印度會優先選擇美歐並不難理解。印度並不想在中國面前表現出有求於中國的樣子。