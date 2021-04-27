拜登徵收高昂「富人稅」　美國富戶率先轉移資金圖避難

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-27 17:22

美國總統拜登預料將在4月28日宣布加稅措施，新措施特別針對年收入超過100萬美元的富有家庭。有報道指這些富有人家已在準備售賣股票及轉移資金，進行財產分配盡可能避免受到影響。

圖為4月25日，美國財政部。拜登擬在4月28日公布加稅政策。（Reuters）

新的「富人稅」將調高針對年收超過100萬美元的家庭的資本利得稅，由原本20%上修至39.6%。連同支付於奧巴馬醫保計劃的3.8%，合計稅率將達到43.4%。若再加上部分州特設的稅率，最高利得稅可上漲至50%以上。

這將會是美國自1920年以來向富人抽取最重的稅項，消息在上周曝光後已令美國股市一度下挫。儘管議案會否修訂，或最終能否在國會通過仍有變數，但很多人已急不及待尋找方法，迴避如此高昂的稅項。

路透社引述威爾明頓信托公司（Wilmington Trust）的首席財富策略師盧（Alvina Lo）表示，他們的客戶們正考慮出售資產和股票，以鎖定目前的稅率，並盡量把資產撥入個人退休金帳戶（IRA）中。也有部分客戶有意把傳統的IRA轉換成羅斯IRA（Roth IRA），因羅斯IRA不像傳統IRA對提款收取費用。

「我認為沒有人會願意支付更多的稅，我們告訴客戶這不是一個會否出現的問題，而是時間和金額的問題。」盧指出若新措施在2021年就要推行，現時鎖定收益可能為時已晚，不過她的客戶們仍正希望盡可能作出明智的決定。

美國投資管理公司Cresset Capital首席投資策略師埃布林（Jack Ablin）表示，他們一些客戶正準備將資金投放到「機會區基金」（Opportunity Zones Fund）。機會區基金是前總統特朗普（Donald Trump）在2017因應稅改創建的基金，用以投資發展低收入地區，例如區域的房地產，以逃避被徵稅。

埃布林指出他的客戶都是企業的執行主席或公司老闆，都希望能把資產出售並投資的同時，賺取更多的收益。

不過也有財務公司警告，拜登可能在推翻特朗普的減稅政策同時，一併改革機會區基金等相關法案，因此機會區基金或許並非最佳的避稅選擇。