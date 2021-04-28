拜登4月28日宣布加稅　富人稅增至39.6%　助國稅局加強審查與執法

撰文： 歐敬洛 許懿安 最後更新日期： 2021-04-28 12:49

美國總統拜登（Joe Biden）4月28日料公布加稅計劃，針對年收入達到100萬美元的極高收入人士，加幅最高可達43.4%。此外政府亦會撥款800億美元，在未來10年加大國稅局（Internal Revenue Service，IRS）執法能力，令執法人員人數每年增15%，以及給予部門打擊美國富人逃稅的新工具。

美國白宮國家經濟委員會主席迪斯證實美國總統拜登提高資本利得稅的政策，料針對年收入100 萬美元以上者。圖為美國數名男子在聖地牙哥一個沙灘舉行婚前派對。他們當中很多人已注射疫苗。（AP）

前總統特朗普（Donlad Trump）曾推出一系列減稅措施，但被指僅大企業及富人受惠。拜登擬推翻特朗普政策，並向富人徵收更多的資本利得稅。

加稅計劃詳情外界暫時未知，但傳聞政府向年收入達40萬美元以上者，徵收39.6%的個人入息稅，以及未來10年斥資800億美元改善國稅局審查富人及公司的能力。此外，拜登推出的計劃，傳包括向年收入超過100萬美元的美國公民「開刀」，利得稅率由目前的23.8%（包括3.8%投資附加稅）大幅增加至39.6%。連同目前的附加稅，利得稅率最高可達到43.4%。

向IRS增撥資源將有助於為他的加強兒童保育、普及學前教育以及勞工有薪假的計劃提供資金。

拜登的美國家庭計劃（American Families Plan）是其全面經濟計劃的一部分，料將在拜登28日向國會發表講話前公布。

路透社28日稱，白宮和美國財政部的代表未立即就此置評。財政部負責監管IRS。

圖為2021年1月11日，鏡頭下人們在類似登山步道的地方行走，照片背景是美國加州洛杉磯的景色。（AP）

兩黨都有人反對

共和黨已表明會反對加稅，亦影響着部分屬溫和派的民主黨人。

共和黨人批評加稅會損害投資意欲，已表明會提出反對。儘管參眾兩院均由民主黨控制，大幅加稅被指會動搖部分屬溫和派的民主黨人，特別影響在紅州勝出的議員，2022年中期大選時的票數。如民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）已表示，希望限制加稅規模。

目前參議院兩黨議席相同，若有民主黨員倒戈將令議案無法通過。