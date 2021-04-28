復必泰疫苗｜BioNTech料1年內須打第3針　提升疫苗保護力

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-28 23:30

德國生物新技術公司（BioNTech）聯合創辦人沙欣（Ugur Sahin）4月28日表示，他預料接種復必泰疫苗的人士，未來將需要施打第3針疫苗，以令疫苗保護力恢復至近100%。

香港目前的大規模疫苗接種計劃中，包括使用復必泰疫苗與科興疫苗，兩者均為兩劑式疫苗。

時間為第1針的9至12個月後

沙欣表示，研究顯示接種者在施打復必泰疫苗的6個月後，疫苗有效率會從本來的95%下降至91%，所以他預料接種者要施打第3針疫苗，時間為第1針的9至12個月後。

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沙欣表示，他也預料接種者以後可能需要每年或每18個月再施打加強劑。

他又稱，公司目前已測試復必泰疫苗對30多種變種病毒的效力，包括對在英國流行的變種病毒，結果在實驗室中，顯示疫苗能夠對研究內近乎所有的變種病毒產生良好免疫反應，就算在免疫反應變弱，結果也顯示仍然足夠。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）行政總裁布拉（Albert Bourla）之前也表示，人們想達至「完全的預防接種」（fully vaccinated），或需在注射疫苗後的12個月內注射第3劑，此外可能需每年接種。