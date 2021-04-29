持續更新・就任100天演說｜拜登：美國會在印太保持強大軍事存在

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-29 10:37

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間4月28日晚上9時在國會聯席會議上發表上任100天首次演講，拜登稱美國正在再次動起來。

1012：拜登結束國會演說。

1005：拜登：阿富汗戰爭從來都不是多代國家建設的事業。

1003：他促請國會對槍械管制採取行動。「我不需要告訴任何人，但是槍支暴力在美國已經成為一種流行病，我不想（國內）變得更具對抗性。」

1000：拜登敦促國會對警察改革採取行動。

0952：拜登感謝國會通過與新冠肺炎相關的仇恨犯罪法案，該法案旨在解決在疫情大流行期間針對亞裔美國人的暴力犯罪增加。他還敦促國會通過《平等法》以保護LGBTQ社區。

0950：拜登稱，我不會對年收入低於40萬美元的人徵收任何稅收。但是，現在是美國企業和最富有的1％美國人開始支付其公平份額的時候了。

0955：我向俄羅斯總統普京非常清楚地表示，儘管我們不尋求美俄緊張局勢升級，但他們的行動會產生後果。

0945：拜登：我向習近平表示，美國不怕與中方競爭，雖然並不想與北京發生衝突，但美國會維護自身利益。

0940：拜登公布《美國家庭計劃》，涉及1.8萬億美元，包括向學前班、兩年免費社區大學以及一項全國兒童保育計劃提供資金。

0930：拜登：華爾街沒有建立這個國家，中產階級建立了這個國家，工會建立了中產階級。美國就業計劃中的所有投資將遵循一個原則：購買美國貨。

0920：他指將與美國盟國密切合作，解決伊朗和朝鮮核計劃。

圖為4月28日，美國總統拜登在國會聯席會議上發表上任100天演說。（AP）

0917：拜登指美國正與華競爭。他向中國國家主席習近平表示，美國將在印度太平洋地區保持強大的軍事存在，就像歐洲與北約一樣。

0915：他說，現在每個人都有資格接種疫苗，呼籲美國人現在馬上去接種疫苗。

0911：他承諾推出1.9萬億美元的疫情救助計劃。

0908：拜登表示，美國正在再次動起來。他指，「眾所周知，生活可能會使我們失望。但是在美國，我們永遠、永遠也不會失望。」

0905：拜登進入國會大廈，他用拳頭與議員打招呼。佩洛西開場致辭歡迎拜登，議員拍掌歡迎。

圖為4月28日，拜登在華盛頓舉行的美國國會聯席會議上發表首次講話之前，國會大廈外加強保安。（Reuters）

0901：多名議員陸續進入國會大廈。

0855：第一夫人吉爾（Jill Biden）進入國會大廈，在場議員拍掌歡迎。副總統賀錦麗（Kamala Harris）及美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦已在大廈內準備就緒。

0845：拜登已離開白宮，前往國會大廈準備發表演說。