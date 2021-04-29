拜登演說｜倡議新《美國家庭計劃》　說明新政為獎勵工作而非財富

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-29 13:00

美國總統拜登（Joe Biden）在香港時間4月29日早上發表上任100日演說。除了談及外交部分，演說中還重點包涵他將公布的6萬億美元振興與改革政策，包括他在3月提出的《美國就業計劃》（American Jobs Plan），各項援助計劃及加稅政策。

圖為 4月28日，美國總統拜登在國會發表上任百日演說。（Reuters）

拜登表示，《美國就業計劃》可為美國帶來數百萬個新職位及數以萬億美元的經濟增長，而當中涉及基建的一大部分工作，並不需要大學學位。拜登稱這就業計劃，是一個「讓藍領建設美國的藍圖」。

拜登又提到希望國會能盡快通過《薪金公平法》（Paycheck Fairness Act），通過15美元的最低工資，及確保婦女享有平等和更多機會。

《美國家庭計劃》協助學童及家庭

拜登在演講中，介紹了總值1,800萬億，名為《美國家庭計劃》（American Families Plan）的新議案。拜登稱這項計劃重點是讓美國學童獲得更好的教育機會，為每人提供多4年的免費公共教育。這包括了兩年的學前教育，及兩年在高中畢業後的社區學院教育。

美國家庭計劃還包括向中低收入家庭提供兒童照顧服務的費用援助，立法保障每個家庭可以取得長達12周的帶薪家庭日假期及病假，與及為每名學童提供家庭免稅額。

降低藥物成本及藥價

演講中拜登亦提到要在前總統奧巴馬（Barack Obama）的《患者保護與平價醫療法案》（Affordable Care Act）的基礎上，增加保償額及降低處方藥的成本。

「我們在美國支付處方藥的價格是世界最高的，幾乎是其他國家的三倍。我們必須改變這狀況。」

圖為 4月28日，美國總統拜登在國會發表上任百日演說。受新冠疫情的限聚令影響，並非所有國會成員都要出席。（Reuters）

向富人加稅及改革企業稅制

對於如何支付這些額外計劃的支出，拜登表明將向富人增稅，並改革企業稅制。拜登說明將向年收入超過40萬美元的美國人，提高利得稅至39.6%。拜登稱新政策的目的是要獎勵工作，而不是獎勵財富。

「現在是美國企業和最富有的那百分之一美國人，支付其應當負擔的時候了，而我強調這只需支付他們的公平份額即可。」

「最近的一項研究表明，在2020年全國55家最大的企業，繳納的聯邦所得稅為零。超過400億美元利潤的企業卻無需繳稅，這是不正確的。」「我們將對企業稅制進行改革，以讓他們支付應有的稅額，幫助支付他們最終亦會從中受益的公共事業。」