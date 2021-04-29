印度疫情失控　美國建議本國公民儘快離境

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-29 16:25

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情近來失控，美國4月28日要求在印度的美國公民儘快離開。

#India: Access to medical care is severely limited due to COVID-19 cases. U.S. citizens wishing to depart should use available commercial options now. Daily direct flights to the US and flights via Paris and Frankfurt are available. https://t.co/p5a3v5ws9y pic.twitter.com/LqHhCiZVEg — Travel - State Dept (@TravelGov) April 28, 2021

美國國務院4月28日發布聲明，要求所有在印美國公民儘快離開印度，其他公民不要前往印度旅行。

聲明稱，由於印度各地新冠肺炎新增確診病例和死亡病例急劇上升，加上相關醫療資源短缺，氧氣和牀位不足，已經出現美國公民被當地醫院拒絕接收的報告。因此，美國國務院發布了建議在印美國公民離境的聲明。

美國疾病控制與預防中心（CDC）也已發布4級（最高級）旅行健康提示，建議人們避免前往印度。美國CDC表示，鑑於印度的變異病毒傳播情況，已完成新冠疫苗接種的旅行者也會有感染新冠的風險。如果必須前往，則需接種疫苗，配戴口罩，並與他人保持6英尺以上的社交距離，以及避開人群和勤洗手。