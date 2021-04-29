印度疫情｜愈多人感染病毒愈容易變種　印度危機恐將累及全球

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-29 17:01

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情幾乎不受控制，備受全球關注。世界衛生組織、歐美、中國及東南亞等國家已表明伸出援手，協助印度。因印度的危機不只限於印度，一旦疫情失控，將會連累全球讓疫情再度爆發。

圖為印度阿默達巴德，有病人正躺在救護車上，等待前往醫院。（Reuters）

印度在4月28日新增感染人數37.9萬，再破紀錄新高。多個國家地區已禁止來往印度的航班，防止疫情擴散，特別當發現印度出現可能增強傳播能力的變種病毒。

印度目前有一隻被指為雙重變種，名為「B.1.617」的新冠變種病毒株備受關注。所謂雙重變種是因為病毒在其重要的棘蛋白上出現兩個變異，雖然目前未有證據說明這變種較原版病毒更容易傳染或致命，但印度新一輪疫情的爆發，被指有可能是因病毒變種造成。

但即使今天的「B.1.617」變種與原版病毒差不多，印度的情況依然需要盡快受控。病毒變種只是一個機率，當一個地方的感染人數愈多，病毒變種的機會就愈大。也就是當印度疫情持續不受控制，未來出現的變種就可能會更具傳染力、更致命或更能躲避人體免疫能力，印度會成為培育超級病毒的溫床。

世衛表示，目前已在最少17個其他國家發現「B.1.617」變種病毒的蹤跡，說明即使全球已幾乎暫停旅遊及出入境，病毒仍然有機會傳播出去。意味一旦超級病毒出現並意外擴散開去，將可造成全球新一波疫情，衝擊世界。