印度疫情恐再惡化　地方選舉仍如期舉行　莫迪籲選民出動投票

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-30 13:01

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數4月29日突破1,800萬，但當地如期舉行地方選舉。西孟加拉邦（West Bengal）當天有8,400,000民眾前往票站投票，引發外界擔心疫情更加嚴重。

全國疫情嚴峻之際，西孟加拉邦多個投票站大排長隊。英國《衛報》29日報道，印度第2波疫情來勢洶湧，部分原因歸咎於大型政治集會、印度教節日大壺節（Kumbh Mela）有大批民眾聚集，以及西孟加拉邦舉行第8輪投票。

印度29日新增379,257宗確診病例，再多3,645人喪生，單日死亡人數再創新高。專家相信，真實情況可能被低估，真正的數字可能比政府統計的數字多5至10倍。

印度總理莫迪（Narendra Modi）29日以視像形式進行拉票，要求選民在西孟加拉省第八輪、也是最後一輪投票中出動，但要記得進行防疫。

是次投票將決定35個選區中283名候選人的命運。

結果會在5月2日公布，屆時西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）能否第三次就任這職位，或是莫迪領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）能推翻全印度基層黨（All India Trinamool Congress）在這個邦的領導。