印度7旬翁妻子染疫病逝卻無法火化　夫獨自搬屍半途乏力蹲路邊

印媒4月29日報道，北方邦（Uttar Pradesh）70歲男子Tilakdhari的妻子感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後病逝，但村民擔心病毒傳播，拒絕讓遺體在當地火化，男子被迫用單車獨力運走屍體，途中卻無力控制單車，單車和屍體一同倒地，他亦只能無助地蹲在路邊，有關照片在網絡熱傳。
新德里電視台（NDTV）29日報道，據當地警方所指，Tilakdhari住在距離邦首府勒克瑙（Lucknow）275公里遠的鄉村。他的妻子在醫院病逝後，院方把遺體送回鄉村，村民表明不會容許遺體在本地火葬，他們認為火化屍體一定會令病毒在村內傳播。
जौनपुर— Manish kumar (@manishtv9) April 28, 2021
अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद एम्बुलेस शव अम्बरपुर गांव तक छोड़ गई लेकिन गाव वालों ने अंतिम संस्कार नही करने दिया तो बुजुर्ग साइकिल पर शव रखकर नदी किनारे अंतिम संस्कार के लिए चल पड़े हालांकि बाद में @jaunpurpolice की मदद से गांव में ही अंतिम संस्कार हुआ ।@AjayPandeyTV9 pic.twitter.com/Fza3G0Q03M
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Tilakdhari無法說服村民，只好嘗試把遺體運到附近的賽河（Sai river）水葬。水葬在當地地區並不常見。村民亦表明拒絕幫忙搬運遺體，Tilakdhari在絕望下唯有用單車載着妻子遺體前往賽河。
年老的Tilakdhari在半途上無力再控制單車，令單車連同屍體一同倒地。Tilakdhari只能將妻子安放單車上，自己則無助地蹲在路旁。
警員隨後發現Tilakdhari，並告知上級。警方不久後帶來所有火葬必需品，並在當地一名穆斯林的協助下，進行火葬儀式。