印度7旬翁妻子染疫病逝卻無法火化　夫獨自搬屍半途乏力蹲路邊

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-29 21:55

印媒4月29日報道，北方邦（Uttar Pradesh）70歲男子Tilakdhari的妻子感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後病逝，但村民擔心病毒傳播，拒絕讓遺體在當地火化，男子被迫用單車獨力運走屍體，途中卻無力控制單車，單車和屍體一同倒地，他亦只能無助地蹲在路邊，有關照片在網絡熱傳。

新德里電視台（NDTV）29日報道，據當地警方所指，Tilakdhari住在距離邦首府勒克瑙（Lucknow）275公里遠的鄉村。他的妻子在醫院病逝後，院方把遺體送回鄉村，村民表明不會容許遺體在本地火葬，他們認為火化屍體一定會令病毒在村內傳播。

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Tilakdhari無法說服村民，只好嘗試把遺體運到附近的賽河（Sai river）水葬。水葬在當地地區並不常見。村民亦表明拒絕幫忙搬運遺體，Tilakdhari在絕望下唯有用單車載着妻子遺體前往賽河。

年老的Tilakdhari在半途上無力再控制單車，令單車連同屍體一同倒地。Tilakdhari只能將妻子安放單車上，自己則無助地蹲在路旁。

警員隨後發現Tilakdhari，並告知上級。警方不久後帶來所有火葬必需品，並在當地一名穆斯林的協助下，進行火葬儀式。