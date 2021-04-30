泰國提幫功王子16歲生日　記者Twitter推文「贈慶」勢令王室尷尬

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-30 16:49

泰國提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）4月29日滿16歲。長期報道泰國王室消息的蘇格蘭記者在Twitter發文，祝提幫功王子生日快樂。但記者同時在推文稱，從王子的樣貌與行為看來，他比實際年齡小，又指他患有王室從未披露的發育障礙（Developmental Disorders），他可能患有自閉症。

不時在個人Twitter帳號發布泰國政治及王室消息的蘇格蘭記者兼作家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）29日在Twitter祝提幫功王子16歲生日快樂。

馬歇爾現為蘇格蘭愛丁堡內皮爾大學（Edinburgh Napier University）的講師。

Happy birthday Prince Dipangkorn Rasmijoti, who is 16 years old today. He looks and acts younger than his age, due to a developmental disorder that the palace has never revealed, probably autism. pic.twitter.com/M2aa0Fg5dz — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) April 29, 2021

馬歇爾在推文指出，從王子的樣貌與行為看來，他比實際年齡小。他稱王子患有王室從未披露的發育障礙，王子可能患有自閉症。

生於2005年4月29日的提幫功，是泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的第5個兒子兼唯一繼承人。他2007年被送到德國生活。

這並非首次有記者報道提幫功可能有發育遲緩和自閉症。德國《圖片報》2020年5月16日引述匿名王室前職員稱，提幫功被送到德國的原因是他有自閉症。

【相關圖輯】泰王德國酒店避疫 20妃嬪有軍事編號 方便玩Role Play（點圖大閱讀）：

+ 5 + 5 + 5

泰王在2020年新冠肺炎大流行期間，帶了20名後宮佳麗遠赴德國「避疫」引發各界批評。外媒消息消息指出，提幫功王子當時也住在德國，但泰王卻選擇跑到40英里外的飯店。此舉也讓提幫功王子「鑲金的孤獨生活」曝光。

根據《每日郵報》報道，提幫功住在德國一棟湖邊的別墅內，不僅有私人泳池和無敵美景，身邊也有20多名僕人服侍。但前王室人員爆料指出，身為王室唯一繼承人的提幫功患有自閉症，泰王無法接受，因此選擇將他送來德國。

提幫功的生母是哇集拉隆功第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee），但她2014年被剝奪所有的頭銜，罷為庶人並逐出王室，儘管獲得約4000多萬港元的贍養費，卻也失去提幫功的監護權，提幫功之後再也沒有見過自己的母親。

【相關圖輯】泰廢妃西尼娜的「前車之鑑」 國王兩前妻 一人去國一人失蹤（點圖了解更多）：