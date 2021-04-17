泰國「最美廢妃」西拉米傳強勢回歸加入宮鬥？逛街照曝光惹揣測

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-17 13:47

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年底被爆料，有意恢復第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）的王室地位，讓提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）重溫母子天倫之樂，消弭派系鬥爭。社群媒體上近日瘋傳西拉米紮着短馬尾、身穿低胸藍白襯衫的外出照，再度引發「最美廢妃」軟禁解除，未知會否加入泰國王室的宮鬥。

A lot of rumours are circulating on social media that Vajiralongkorn’s third wife Srirasmi has been released from house arrest. There were similar rumours last year. I can’t yet confirm if it’s true or if the photographs are genuine. pic.twitter.com/SmRtYM360g — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) April 16, 2021

泰國王室曾釋出消息，指出西拉米削髮為尼，每天種菜念經，也因此被外界視為「打入冷宮」。但是，她在照片中的頭髮長度已經能夠綁起小馬尾，似乎蓄髮已久；雖然素顏，且戴着眼鏡與黑色口罩逛街，但仍能看出姣好面容。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）今（17）日表示，網友們瘋傳的流言去年也曾出現過，但「我目前仍無法證實這個說法與照片的真實性」。

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泰王2001年仍是王儲時迎娶西拉米，2人於2005年生下提幫功王子。但是，西拉米的親戚接連因貪腐遭逮，王室遂於2014年宣布，「國王授權同意宣布，王儲哇集拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」

當時42歲的西拉米早已醜聞不斷，包括2014年5月時不顧泰國政變動亂，和王儲在英國五星級飯店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。若她果真「母憑子貴」重返王室，提幫功王子作為目前唯一王位繼承人的事實，也將更加明朗。

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