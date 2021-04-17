泰國「最美廢妃」西拉米傳強勢回歸加入宮鬥？逛街照曝光惹揣測

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年底被爆料，有意恢復第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）的王室地位，讓提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）重溫母子天倫之樂，消弭派系鬥爭。社群媒體上近日瘋傳西拉米紮着短馬尾、身穿低胸藍白襯衫的外出照，再度引發「最美廢妃」軟禁解除，未知會否加入泰國王室的宮鬥。

泰國王室曾釋出消息，指出西拉米削髮為尼，每天種菜念經，也因此被外界視為「打入冷宮」。但是，她在照片中的頭髮長度已經能夠綁起小馬尾，似乎蓄髮已久；雖然素顏，且戴着眼鏡與黑色口罩逛街，但仍能看出姣好面容。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）今（17）日表示，網友們瘋傳的流言去年也曾出現過，但「我目前仍無法證實這個說法與照片的真實性」。

【相關圖輯】泰王前妃子西拉米近照曝光　傳遭軟禁削髮為尼

泰王2001年仍是王儲時迎娶西拉米，2人於2005年生下提幫功王子。但是，西拉米的親戚接連因貪腐遭逮，王室遂於2014年宣布，「國王授權同意宣布，王儲哇集拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」

當時42歲的西拉米早已醜聞不斷，包括2014年5月時不顧泰國政變動亂，和王儲在英國五星級飯店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。若她果真「母憑子貴」重返王室，提幫功王子作為目前唯一王位繼承人的事實，也將更加明朗。

【相關圖輯】泰國王子典禮期間忽然鬧着玩　從後抱起二公主嚇得大公主趕忙制止

提幫功王子在典禮期間忽然抱起二公主過程：

+5
+5
+5
泰王雨露不均又怎樣？詩妮娜手握「御筆童趣圖」王后素提達有他們
【泰國王室】出家「廢后」敗部復活？　傳獲復位全因「王牌」在手
詩妮娜地位提升？愛妃常伴泰王身旁　網民熱烈討論這張相
泰王傳冊封詩妮娜成「第二王后」　新相暗藏宮鬥玄機？
泰王前妃子西拉米近照曝光　傳遭軟禁削髮為尼
圖片故事｜泰王高調為王妃詩妮娜慶生　民眾抗議要求消減王室預算
泰國進行府級地方選舉　示威領袖「露肚腩」扮泰王曼谷遊行

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。