中國復旦大學建匈牙利分校　布達佩斯市長反對

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-04 19:00

中國國家主席習近平曾公開支持上海復旦大學在匈牙利開設校區，但這個計劃在匈牙利國內遭遇質疑，批評人士認為這將帶來「非常嚴重的國安風險」。在當地首都布達佩斯（Budapest），市長表態反對。

4月27日，中國上海復旦大學與匈牙利政府正式簽署戰略合作協議，在布達佩斯共建復旦大學匈牙利校區。工程預計在2024年竣工。

2021年2月9日，中國國家主席習近平主持中國-中東歐國家領導人峯會並發表主旨講話。（新華社）

美聯社5月2日報道，這將是復旦大學唯一的海外分校，也是中國大學在歐盟27個成員國中建立的首個分校。

匈牙利官員堅持認為，躋身世界百強的復旦大學將有助於提高匈牙利的高等教育水平，為6,000名匈牙利、中國和其他國家的學生提供課程，並將中國的投資和研究帶入匈牙利。

報道指，但批評人士説，這一鉅額投資給匈牙利納稅人帶來了過度的財政負擔，也認為這顯示出匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）與莫斯科和北京的「獨裁政權」關係正在升温。

布達佩斯市長反對

反對復旦大學建設匈牙利校區計劃的布達佩斯市長卡拉索尼（Gergely Karacsony）説：「他們想引進一所大學，這的確是一所在國際層面上很重要的大學，但它（復旦大學）的章程要求它代表中國共產黨的世界觀。我們認為這項投資存在非常嚴重的國家安全風險。」

布達佩斯智庫「政治資本」主任克雷科（Peter Kreko）在受訪時説，復旦大學的發展是中國通過教育項目和投資擴大軟實力和影響力的其中一項努力，他又指控「匈牙利已成為俄羅斯和中國間諜的一個間諜中心。」