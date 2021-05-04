新加坡疫情升收緊防疫措施　從高風險地區入境旅客隔離期增至21天

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-04 20:57

新加坡再爆新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫危機，5月4日再增加5宗社區確診病例，當地政府宣布進一步收緊防疫措施，包括從5月7日晚上11時59分起，所有從高風險國家或地區入境的旅客需在指定設施隔離21天，而不再是14天，政府也收緊社交聚會限制。

香港不屬高風險地區

根據新加坡規定，目前全球大部份地區都列入高風險地區，只有澳洲、汶萊、中國大陸、新西蘭、台灣、香港與澳門例外。新加坡之前是檢視入境旅客過去14天曾到訪的地區，自5月7日晚上11時59分起，將變為根據旅客過去21天曾到過的地區，以決定隔離期的長短。

收緊社交聚會限制

新加坡政府也收緊其他抗疫措施，包括由5月8日至5月30日，每次聚會人數從最高8人縮減至5人，住戶每天也僅能接待最多5名訪客。宗教場所集會一旦超過100人，出席者必須先接受病毒檢測。

新加坡疫情：圖為爆發感染群組的陳篤生醫院（Reuters）

新增5宗社區病例

《聯合早報》報道，新加坡在5月4日新增17宗確診病例，其中12宗為外地輸入個案，5宗社區確診病例，均與陳篤生醫院有關。在新一波疫情中，這間醫院內爆發感染群組，目前已擴大至40人。

新加坡政府又表示，截至5月3日，累計發現29宗感染變種病毒株的本土傳播病例。

領導抗疫跨部門工作小組的教育部長兼財政部第二部長黃循財稱，將繼續評估國內外的疫情局勢，在適當時候更新邊境的管制措施。

新加坡衛生部之前在4月底表示，由於香港疫情有所好轉，所以從4月22日晚11時59分起，香港入境新加坡的人士隔離期已從14天減至7天，並允許居家隔離。