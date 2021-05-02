旅遊氣泡｜新加坡疫情反彈錄香港輸入個案　專家：反映本地更嚴峻

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-02 15:42

本港變種病毒個案流入社區，雖然未見有大爆發跡象，不過新加坡昨日（1日）公布，一名從香港前往當地的44歲男士確診，代表香港再有「輸出個案」。而新加坡近期疫情有輕微反彈，更出現醫院群組。 有專家表示，香港輸出個案顯示本地傳播鏈未斷，一旦短期內再有個案輸出，反映香港疫情非常嚴重。相反，新加坡當地未有本土變種病毒個案，疫情較易控制。他又促請港府盡快圍堵變種病毒個案，形容現時是「防禦最低點」，變種病毒落地生根大爆發後，「唔單止影響旅遊氣泡，同澳門、內地通關都遙遙無期。」 新加坡交通部回覆《香港01》時表示，已經預期疫情有高低，會密切留意兩地疫情發展。

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新加坡昨日錄得34宗確診，25宗都是輸入個案，其中一名44歲新加坡籍的男士（當地病人編號：62698）從香港出發抵達當地後確診，他並無病徵。呼吸系統專科醫生梁子超認為，香港輸出一宗個案代表本地傳播鏈未斷，若短期內再輸出個案就反映疫情嚴峻，「我哋輸出個案其實等如本地源頭不明個案，短時間內有兩班機乘客都確診已經係高度危險。」

44歲男士從香港抵達新加坡後確診。（新加坡衛生部）

新加坡七日平均無源頭個案升至1.43宗

新加坡近期疫情有輕微反彈，更出現醫院群組。《香港01》統計當地4月25日至5月1日期間，有10宗源頭不明個案，即每日有1.43宗，未超出旅遊氣泡熔斷機制每日超出5宗的死線。梁子超認為，香港及新加坡疫情都有問題，不過現時距離首班「氣泡」航班尚有20多日，「點知人哋控制成點，佢無變種病毒可能仲好過我哋，日子仲好長，我哋唔洗先發制人。」

比起新加坡，他更擔心香港疫情，雖然近幾日都無源頭不明個案，不過可能因為檢測站大排長龍，有病徵人士不願意排隊無檢測；檢測量超飽和，無法短期內出檢測結果。

梁子超：疫情不受控 與澳門、內地通關無期

梁子超以防禦最低點形容今日香港，憂慮母親節的跨家庭聚會被變種病毒有機可乘；政府以打針放寬防疫措施，但大部分人都只打第一針，而且未夠14日讓身體產生抗體；當變種病毒在香港落地生根並擴散，「旅遊氣泡」都要再推遲，「唔單止影響旅遊氣泡，同澳門、內地通關都遙遙無期。」他更指，內地更可能收緊跨境司機的檢疫及檢測要求，「或者要等到我哋200、300日後有足夠疫苗覆蓋先可以通關，係大家都唔想見到嘅局面。」

梁子超憂慮，變種病毒在香港落地生根，要200至300日後疫苗覆蓋水平足夠才能再通關。（資料圖片）

他促請市民避免跨家庭聚會、政府要為流入社區變種病毒個案的相關人士，包括酒店員工檢驗抗體，了解當中的傳播鏈。

新加坡交通部回覆《香港01》時強調，當地社區個案大部分都是有源頭，亦已預期疫情會有高低，因此公布跟香港公布「旅遊氣泡」後一個月才會實施，現時會密切留意兩地疫情變化。交通部又提到，為了令樟宜機場及新加坡航空長期生存，會持續尋找開放航空關口的渠道。