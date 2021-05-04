無國界醫生：印度第二波疫情 將孟買醫療推至極限

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-05-04 22:00

印度的2019冠狀病毒病第二波疫情非常驚人。無國界醫生最近擴展了在馬哈拉施特拉邦孟買的應對工作，當地持續上升的個案數字大大打擊醫療系統，並使所有提供醫療護理的人員不勝負荷。 撰文：無國界醫生

無國界醫生已動員60名員工，並正在招募和派遣更多有2019冠狀病毒病應對經驗的團隊。我們已派遣醫生、護士、麻醉科醫生和心理學家支援孟買的BKC醫院（或稱為巨型醫院），該醫院設有的2,000張病床，分為兩部分，各設1000張病床，分別治療中度和嚴重冠狀病毒病患者。

目前嚴重個案上升，增加了需要住院和氧氣治療的人數，因此組織開始支援孟買專門治療2019冠狀病毒病的健康中心。人力資源現已達到極限，而隨著嚴重個案以及需住院病人上升，醫療系統可能會進一步受壓。在這種情況下，有需要增加病人獲得計時供氧和具質素的醫療護理的機會。

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組織亦擔心脆弱人群和患有其他疾病（例如糖尿病，愛滋病毒及/或結核病）的人，以及他們獲得如氧氣治療等醫療護理的機會。我們應對工作中一個非常重要的部分，就是確保沙塔布迪（Shatabdi）醫院門診部項目和我們114間獨立診所的950名耐藥結核病病人能持續獲得醫療護理。我們正在擴展醫院、社區和9個衛生站的篩查、屏蔽保護、檢測和轉介工作。

在早上，孟買變得非常潮濕，裡面熱極了，並且要穿著個人防護裝備工作六小時，確實難以想像，熱得幾乎讓人受不了。 醫生哈里戈文德（Gautam Harigovind）

組織的健康推廣團隊也重啟了孟買M東區的網上健康推廣以及水利衛生活動，並提供防控感染資訊和分發包括口罩在內的衛生套裝。該城市人口稠密，近42％人口居住在低收入房屋，衛生設施欠佳，讓他們面臨很大的感染風險。

無國界前線救援人員分享親身經歷

哈里戈文德醫生（Gautam Harigovind）是孟買2019冠狀病毒病項目醫療活動經理，在2020年9月剛開始在孟買的2019冠狀病毒病中心工作。他面對印度的2019冠狀病毒病第二波疫情，他認為作為一個人和一位醫生，疫情大流行改變了自己對病人離世的觀念。他說：「人們正死去，但我習慣了，我們已經接受現實了。我沒有時間去反思這一切。我曾經非常以病人為中心，做的全都是有關病人的倡議，現在我害怕與病人建立關係。起初我還有這樣做，然後我下一更回去，便看到他們的病床上空無一人。那傷透了我的心。我現在甚至稱他們為『那位病人』。我以前會叫病人的名字，或會說『我的病人』。疫情就是如此的改變了我。」

哈里戈文德醫生形容首次踏入孟買的BKC醫院（或稱為巨型醫院）時，簡直是一種超現實的體驗。「我從未見過這麼巨大金屬帳篷裡的臨時醫院，就像走進一艘大船。醫院天花板很高，但通風不佳；它符合某些標準，但實際上並不適合孟買的環境。在早上，孟買變得非常潮濕，裡面熱極了，並且要穿著個人防護裝備工作六小時，確實難以想像，熱得幾乎讓人受不了。第一週，我們每天大約有200至250名新病人入院。儘管孟買的情況仍然非常嚴重，但作為一個團隊，我們本周的情況其實比之前好，我們看到病人的治療效果有所改善，較預期為佳。」

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現時，員工的消耗是當地醫療工作者的最大挑戰。哈里戈文德醫生指出：「人們難以在這種環境下長時間工作。這令人力竭筋疲，而目前消耗週期都比第一波疫情快，現在只需三天你便燃燒殆盡了。即使您的輪班更期只是六小時長，但那是2019冠狀病毒病狀況下的非常六小時——嚴重的病情、龐大的病人數目，而且缺乏投入崗位前的正式工作訓練。這裡有28個病房，每個病房每更應該有兩名護士，一日四更。你屈指一算就知道，很難找到那麼多護士。」

原來，當地很多印度衛生部護士只是剛剛畢業，他們欠缺經驗，也不知道如何管理工作或時間。為了幫助他們，哈里戈文德醫生正專注於招聘和培訓新員工，同時，無國界醫生的護士正支援印度衛生部的護士，以提供臨床指導。哈里戈文德醫生更指出：「有很多人希望可以得到醫療護理。缺口就在於這裡的基礎設施。目前情況好像有點緩和的跡象，但這感覺就像暴風雨來臨前的平靜。孟買會陷入全面封城的憂慮是存在的。」