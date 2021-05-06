默克爾稱中歐投資協定將讓雙方互惠互利　籲不要與中國對抗

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-06 17:05

中歐投資協定在歐盟的批准遭遇阻力，德國總理默克爾（Angela Merkel）對此做出最新回應。默克爾還稱，和中國對抗不可能解決到氣候變化等全球問題。

德國總理默克爾5月5日以視像方式出席德國聯邦議院基民盟和基社盟黨團的一場會議時，多次提到中國。

據《今日俄羅斯》（RT）報道，默克爾在此次會議上發表講話時説，她仍然相信，中歐投資協定是一項重要的事業，「儘管批准該協議（中歐投資協定）肯定會遇到各種困難，但這是一項非常重要的任務。」

默克爾補充説，這項大規模的投資協定為互利的貿易奠定了基礎，讓歐盟在市場准入方面獲得更多的互惠。

默克爾強調，中歐投資協定是互利的。但默克爾也稱，重要的是要解決與中國的所有問題，包括中國的人權記錄。

默克爾指出，無論是應對氣候變化、世貿組織（WTO）改革還是其他全球問題，如果缺少中國或與中國對抗，那麼這些問題都不可能得到解決，「中國承諾的氣候保護目標，包括力爭2030年前實現碳達峰和2060年前實現碳中和，都是鼓勵多邊主義的積極訊號。」

歐盟首席貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）5月4日表示，歐盟方面已經暫停認可中歐投資協議的程序。

東布洛夫斯基斯4日接受法國傳媒訪問時表示，從目前中歐互相制裁，包括北京方面制裁歐洲議會成員的情況而言，整個氣氛對認可有關協議沒有幫助。他認為如何促進通過協議，將視乎中歐關係的進化情況。