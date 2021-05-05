歐盟叫停批准中歐投資協定之際　擬議新法阻中資併購及參與競標

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-05 10:28

法、德媒體稱歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）5月5日將宣布建議立法，阻擋中資併購歐洲企業和參與招標。

《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）稱取得63頁的法案草案，建議阻止獲政府補貼的外國企業併購歐盟企業、或參與歐盟的公開招標。內文雖沒點名中國，僅在註腳和注釋提及中國，但該報稱中國顯然是擬議新法因應對象之一。

該報引述草案文件稱，歐盟委員會在立法理由指出，外國公司獲政府補貼併購歐盟企業或破壞公平競爭的例子愈來愈多，扭曲市場的風險在增加。

法媒也在5日引述其所取得的官方文件稱，它將建議給予歐盟新的權力，調查非歐盟公司收購歐盟企業、高於5億歐元的併購案。

新法項下，歐盟可就企業對競投大型公用事業合約背後的國家補助進行調查。競投價值高逾2.5億歐元的鐵路列車或電訊設備合同的競標者，須向歐盟委員會披露它獲得的所有補貼。委員會在評估過後，可以競標者排除在競投之外。

文件建議，即使交易沒觸及前述的門檻的情況下，委員會都可發起調查。

內文將非法補貼定義，包括企業得享零利率貸款、稅務優惠以及傳統上政府對它們的直接撥款。

根據歐盟立法程序，歐盟委員會提出法案後，需經歐洲議會和部長會議批准，幾年後才實施。

圖為2015年7月6日，德國國會大廈外的歐盟旗幟。（Getty）

歐盟的27個會員國當中，目前有18國（包括德國）已有法例限制外資併購戰略重要的公司，歐盟擬議新法，不僅是針對項目的重要性，更是防些外國政府的補貼扭曲競標的競爭。它將與各國審查機制相輔相成。

美國前總統特朗普（Donald Trump）在任期間要求歐盟對華施壓時，歐盟已強調其政策自主，不過近期他挺身捍衛自身利益動作愈來愈大。

外界值得留意的是，歐盟5月5日的公布，正值歐盟與中國的關係因新疆及香港等議題趨僵之時。《南德意志報》在文中引述歐盟3月制裁中國官員，而中國對歐盟政界人士實行反制作為例子。此外歐盟首席貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）5月4日稱，歐盟方面已經暫停認可中歐投資協議的程序。