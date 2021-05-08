中國長征火箭被指失控墜落畫面曝光　今晚或明晨與台灣「擦肩」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-08 13:54

中國長征五號B遙二運載火箭4月29日發射升空，部分殘骸可能墜回地球。最新預測指出，它最快將在香港時間今晚10時12分和明日清晨5時55分與台灣擦邊; 另外也預測，火箭會在香港時間9日上午11點43分進入大氣層，殘骸軌道落點以及首張飛越天際的照片曝光。

美國航空航天公司（Aerospace Corporation）在Twitter發文指出，長征火箭殘骸會在世界標準時間（UTC）9日清晨3點43分（香港時間9日上午11點43分）墜地，不過誤差值有正負16小時，所以實際墜地時間還是有所變化。

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此外，即時監測網站orbit.ing-now的模擬軌跡圖顯示，火箭殘骸在香港時間今天晚間10點12分，以及明日（9日）清晨5點55分，將分別通過台灣北部、南部上空。

非營利組織Virtual Telescope的天文學家馬西（Gianluca Masi）則在意大利捕捉到了第一張長征五號殘骸照片，他表示，儘管拍照當下，太陽已經位於地平線下，但天空卻異常明亮，當時火箭殘骸以極快的速度飛越天空。

長征五號火箭的首張殘骸照曝光。（Twitter圖片）

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