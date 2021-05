中國長征火箭被指「失控墜落」惹關注　美國：追蹤動向為要

撰文: 王忠會 最後更新日期: 2021-05-06 11:58

中國長征五號火箭殘骸被指將「失控」墜落大氣層。美軍稱,正密切跟蹤中國火箭殘骸的行蹤。美國白宮發言人當被問及會否就此譴責及要求就可能導致損毀進行賠償時,稱美國太空司令部( U.S. Space Command)已注意到以及在追蹤它的動向。

普薩基(Jen Psaki)稱確保外太空活動安全、穩定、受保障以及長遠可持續是所有國家的共同責任。她稱,所以合作是美國採取的方法的特點。華府會就此與國際夥伴合作,以及肯定會通過一些渠道因應。

記者再追問美國會否就可能導致地球上出現的損毀,根据聯合國外空物體所造成損害之國際責任公約要求賠償(Convention on International Liability for Damage Caused By Space Objects)。她稱華府會參照美國太空司令部、國防部等建議及指引,但現在美國須先追蹤殘骸的落點。她說,希望記者提問中說及的事,不會是美國將要解決的問題。

美國軍方5月5日表示,上周發射的一枚中國大型火箭的殘骸本周末將在一次「不受控制」的再入過程中墜入大氣層,美國太空司令部對此進行追蹤。

美國太空司令部在網上發布的一份聲明中稱,中國「長征-5B」火箭從太空返回時墜入地球大氣層的確切地點「要在重返大氣層後的幾個小時內才能確定」,該火箭預計將在5月8日左右墜入大氣層。

五角大樓表示,「所有殘骸都可能成為航天安全和太空領域的潛在威脅」,並稱加州第18空管中隊將從5月4日開始每日發布該火箭的最新位置。

4月29日,中國「長征-5B」火箭將「天宮」載人軌道空間站「天和」核心艙送入太空。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)5月5日在例行記者會上表示,中國「長征-5B」火箭已經把空間站模塊送入軌道,美國正在跟蹤觀察這枚火箭在太空的動向。

普薩基在記者會上説,「美國空軍太空司令部已經通報,並正在跟蹤觀察『長征-5B』火箭在太空的動向。」

如果中國火箭碎片給美國帶來損害,華盛頓是否會向北京追究責任?普薩基在回答這個問題時説,美國政府將與國際社會其他成員國共同努力「為太空的行為負責」。

普薩基強調,「為太空的行為負責符合所有國家的利益。」

英國《衞報》5月4日稱,與空間站核心艙分離後,中國火箭殘骸正在以每小時約2.7萬公里的速度繞地球飛行,「從飛行姿態看,火箭殘骸已經失控,它有可能對地面造成威脅」。

對於中國「長征-5B」火箭殘骸的重返大氣層問題,中國航天機構和專家此前曾多次出面進行過解釋。

《環球時報》報道,中國航天專家邢強表示,「長征-5B」火箭本身結構是「皮薄餡多」,內部燃料在發射過程中消耗後,剩餘的火箭殼體質量並不大,而且以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚摧毀。

邢強指出,因此與空間站或大型衛星相比,「長征-5B」火箭殘骸對地面造成危害的可能性很小。同時它的飛行軌跡也並非媒體報道的「不受控」,而是經過精密計算,並利用火箭鈍化技術,有意縮短在軌飛行時間。