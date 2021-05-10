狗狗幣Dogecoin｜英倫銀行行長：買加密貨幣要做好輸清光的準備

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-10 17:32

據外媒報道，日前英倫銀行行長表示，加密貨幣並沒有內在價值，那些投資加密貨幣的人應該隨時做好賠光所有錢的準備。

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今年，像比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）和狗狗幣（Dogecoin）等數字貨幣一直在瘋狂上漲，這不由讓一些投資者想起了2017年的加密貨幣領域的泡沫，當時比特幣正在向2萬美元／枚衝關，但一年後卻跌至3122美元。

英倫銀行行長安德魯．貝利（Andrew Bailey）週四接受訪問時被問及加密貨幣不斷上漲時表示，加密貨幣沒有內在價值，但這並不意味着人們不重視它們，因為它還有外在價值。貝利坦言道，在此需要非常坦率地再強調一遍，如果你想投資加密貨幣，就要做好賠光所有錢的準備。值得一提是，貝利曾在2017年，就說出了同樣的話。當然，作為央行行長，貝利的言論也反映了英國監管機構的態度。今年1月，金融服務監管機構就表示，投資加密資產，或與之相關的投資和貸款，投資者往往需要承擔非常高的風險。

據了解，比特幣今年已經上漲了90%以上，還一度突破了6.4萬美元／枚的大關。而作為幣圈新貴，狗狗幣上漲幅度更是驚人，6個月漲幅超過260倍，市值也一度到達約920億美元。此外，作為全球第二大加密貨幣以太幣近期也屢創新高，幣價一度突破3600美元。這也使以太坊的發明人、27歲的Vitalik Buterin躋身全球最年輕億萬富豪行列，身價超過11億美元。

不過，雖然加密貨幣一直在上漲，但是多國政府也已經開始加強監管。今年3月，印度政府高級官員對媒體披露，印度將會提出一個新法案，封殺所有的加密貨幣（數字貨幣的一種），對加密貨幣交易或者持有人進行罰款。隨後，土耳其央行也表示，鑑於安全隱患和缺乏監管，自4月30日起，將禁止直接或是間接使用加密貨幣進行支付交易。此外，還禁止電子貨幣機構充當向加密貨幣平台轉賬的中介。而韓國政府同樣不認同虛擬貨幣，認為虛擬貨幣屬於投機行為而是投資行為，不僅不會為虛擬貨幣提供任何保護，也不認同虛擬貨幣屬於金融資產。

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