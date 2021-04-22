Bitcoin價格大起大落　三大原因分析比特幣能否成為避險工具

撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-04-22 19:50

比特幣（Bitcoin）價格在4月13日因最大的密碼貨幣交易所Coinbase將上市（4月14日）激勵，股價上衝6.35萬美元以上歷史新高，不過4月18日不知實際原因，股價出現劇烈震盪，中午前立刻斷崖下殺，從6萬美元直線下墜至最低5.3萬美元，跌幅最高超過12%，隨後回升。

這不是比特幣第一次回檔，2021年比特幣價格衝上3萬美元後，價格曾三度大幅拉回，不過每一次拉回都沒跌破整數價位（如4萬美元或5萬美元），加上科技名人及陸續有金融圈表態支持，比特幣究竟是否是未來流通貨幣工具，現在還處於觀察期。

美國新政府上任，新任總統拜登所提名的財政部長耶倫 （Janet Yellen），也對比特幣和加密貨幣發表了她的看法。耶倫認為，立法者應該要限制比特幣等加密貨幣的使用，「我認為在交易層面上，有許多加密貨幣主要用於非法融資，我們必須推出一些措施來遏止這些行為，確保加密貨幣不會淪為洗錢的管道。」

此話一出，市場擔憂拜登政府會加強監管力道，讓比特幣價格一度跌破三萬美元。而另一方面，因為稀有性，比特幣經常被拿來與黃金比較，有部份分析師指出，如果把現在所有黃金投資，都轉移到比特幣，比特幣可能會漲到14.6萬美元，許多人好奇，比特幣究竟能否取代黃金，成為新的避險工具？

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比特幣能否成為避險工具，三大原因觀察

黃金被視為避險資產，原因是黃金與股票的無相關性，可以勝過法定貨幣的貶值和通貨膨脹。

反觀，比特幣2009年問世以來，價格曾一度飆升和暴跌，一周內暴跌10％的次數超過63次。星展銀行認為，比特幣在很多方面與黃金特性不相同，將永遠不會取代黃金，成為風險分散標的。

原因一：比特幣不是數位化黃金

星展在一份報告中指出，比特幣目前仍沒有一個被廣泛使用，且用於合法商業交易的平台。事實上。去年Paypal宣布將比特幣等其他加密貨幣，作為付款方式時，比特幣價格首度來到12,000美元以上。

然而，考慮到高波動度和缺乏監管，將會有多少數位化支付服務將採用比特幣？仍有待觀察。星展在報告中也提到，黃金已經從實體轉型為數位化實體，以及虛擬數位化，「它具有很高的交易流動性，這意味着可以很容易地將其轉換為現金以作實物使用。」根據世界黃金協會的資料顯示，黃金的交易與美國股票和美國公債的交易一樣具有流動性，且較部份債券市場好。

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原因二：比特幣不是實體黃金

比特幣和黃金，都是透過「開採（Mined）」取得，不同的是，比特幣是虛擬的，星展認為，不應該把比特幣視為「安全性資產」。

此外，除了用做投資，黃金還廣泛被運用，包括高精密儀器和珠寶，「這是非常關鍵的商業用途，人類可以打造一座黃金屋，但無法打造比特幣屋。」

我們來比較一下黃金跟比特幣的差異。

黃金交易的歷史，可以追溯至西元前2600年，一直以來，黃金是一種特殊而有價值的商品，1900年頒布的《黃金標準法》，直接將貨幣的價值與黃金的價值聯繫在一起，採用金本位的國家，不能在不增加其黃金儲備的情況下增加貨幣供給。

美國在1933年，放棄了金本位制來對抗全球蕭條，現在所有的國家都擁有法定貨幣系統，這意味着貨幣的價值與任何特定資產並不相關。

由於無上限的量化寬鬆、債務水準上升以及沒有任何資產支持的貨幣，法定貨幣的信譽受到質疑。如果要重新制定金本位制，只是為了支持現在美元的通貨和存款（約2.7兆美元），美國政府目前持有約2.61億盎司的黃金，金價可能高達每盎司1萬美元。

星展認為，當主要央行大量的向金融系統注入資金時，黃金可以很好地對抗通膨。主要是央行也正在增加黃金儲備，這不僅是為了實現多樣化目的，而且是為了提高法定貨幣的信譽。

比特幣網絡，則成立於2009年1月，且比特幣非實體，帳上餘額保存在每個人都可以查詢的公共帳本，此外，所有比特幣交易都需藉由大量計算驗證。比特幣與美元指數（DXY）呈現正相關，且比特幣不適作為標準普爾500指數的避險和風險分散工具。與黃金相比，比特幣對債券殖利率和實際利率的敏感性較低，因此避險效率較低。

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原因三：無法評估比特幣的基本面

基於交易模式不穩定且歷史較短，比特幣與關鍵總經指標的相關性並不完整，星展指出，追蹤比特幣的基本價值並不容易，價值透過供需決定，而目前卻只有投機性的需求；黃金價格也是由供需決定，但已經建立了與主要金融指標的關係。

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