玩FB與IG呃Like同白老鼠無分別？研究發現兩者行為機制一模一樣

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-06 14:06

社交媒體的魅力到底有多大？仔細觀察可以發現社交媒體可以算是主宰了我們許多生活方面，一項新的研究發現，人們在Facebook和Instagram等社交媒體上追求「Like」的管道與老鼠追求食物的管道大同小異。

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一個由科學家組成的國際團隊分析了來自不同社交媒體網站4000多名用戶的100多萬條社交媒體上所發文的內容，他們發現人們發文的頻率和樂於收到朋友按讚的頻率之間有直接的關係。簡單來說就是當人們的收到的按讚數較高時，他們會在社交媒體上發布更多的訊息，而當他們收到的讚率較低時，他們則會更少在社交媒體上發布資訊。

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史金納箱的實驗

發表在《自然通訊》雜誌上的論文中說到，研究人員發現我們在社交媒體上的行為與實驗室老鼠的食物獎勵行為一模一樣。更具體地說，社交媒體的機制就像一個數位史金納箱（Skinner Box），行為學派心理學家史金納（B. F. Skinner），在1938年「大白鼠壓桿實驗」中，設計了專用的史金納箱，他將老鼠關進箱內，箱內只有桿子與兩色按鈕，接著他把肚子餓的老鼠放進盒子裡掙扎探索，之後牠們誤觸桿子讓食物掉出後，經過多次的探尋與誤觸，老鼠也漸漸與「壓桿就有食物掉落」的意識產生連結，只要肚子餓牠就會壓桿，食物是種酬賞，增強老鼠在實驗中快速學會「壓桿」這個行為。

史金納由此得出結論，生物體的行為都可以由獎勵性訓練習得，甚至光靠獎勵就能塑造人類行為，只要持續訓練，動物或人類都可以學到本能以外的技能。

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社交媒體成癮

紐約大學教授和這項研究的作者大衛·阿莫迪奧表示：「這些結果證實，社交媒體參與遵循獎勵學習的機制、跨物種原則。」研究人員還希望，他們的研究能夠幫助人類發展更健康的網絡行為以及對抗社交媒體成癮的有害影響。阿莫迪奧解釋：「這些發現有助於我們理解為什麼社交媒體在許多人的日常生活中佔據主導地位。」這份研究社會媒體的現象可以對我們的情緒和心理健康進行深入的探討避免過多有害影響，也許我們都應該離開屬於人類的史金納箱。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】