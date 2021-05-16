美智庫：非洲亞洲拉美多國不理美國警告　選用華為雲端服務

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-16 14:56

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的研究指出，美國警告中國電訊設備製造商華為的間諜活動對美國國家安全構成威脅，仍無阻非洲、亞洲及拉丁美洲的國家選用華為提供的雲端基礎建設及電子政府服務。

英國傳媒5月15日報道，CSIS的研究報告稱，在2006年至2021年4月期間，41個國家的政府和國營機構與華為簽訂了70份交易合約，聘請華為提供雲端基建及電子政府服務。其中，大部分國家來自非洲撒哈拉以南、亞洲及拉丁美洲。

圖為2020年7日14日，英國雷丁的華為總部。（Reuters）

報告指出，上述交易的數量自2018年起一直上升，包括2020年達成的交易協議，「這顯然是盡管美國警告華為存在安全風險，仍無法勸阻這些發展中國家所作出的決定」。2020年3月，美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）宣布將華為及中興等5間中國企業列入黑名單，指它們對美國國家安全構成威脅。

報告又稱，華為的雲端基建及電子政府服務正在處理涉及民眾健康、稅務及法律紀錄等敏感數據。

但華為發聲明指，作為雲端基建及服務供應商，公司不會擁有或操控客戶數據，「所有客戶數據均由客戶自己擁有，並全然由他們控制。網絡安全及用戶私隱保護仍是華為的首要任務。」