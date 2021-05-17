新冠肺炎｜由南亞蔓延東南亞　一眾「曾經優等生」正奮力抗疫

撰文： 洪怡霖 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-17 21:31

亞洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，當中多個確診個案急增的國家和地區曾成功控制疫情、被稱為是抗疫「優等生」或「模範生」，他們如今只能加倍努力抗疫。例如未能如期於5月26日與香港開始實行旅遊氣泡新加坡，已推出「類似封城」的防疫措施。此外政府為求更多人得到疫苗保護，16日稱將探討考慮將接種第二劑疫苗的間隔時間拉長。

IFRC亞太地區緊急醫療協調員里馬爾（Abhishek Rimal）接受《時代》周刊訪問時稱，東南非正面臨發生類似印度及南亞疫情的危險。他說現在大家在東南亞看到，是類似南亞4週前的「初期徵狀」。他說第二波疫情真的在亞洲逐步發展中，由南亞擴散至東南亞。

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越南

越南2020年的「封關政策」在亞洲是數一數二的嚴厲。它的自2020年疫情爆發以來，累計確診個案僅增至3740個，但社區感染個案在2021年4月起開始增加。

越南總理范明政說，新一輪的爆發如不受控，會威脅政治穩定。

越南16日新增187宗確診，一週內2度打破國內單日新增病例數字最高紀錄。全國累計4175人確診，36人病逝。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為5月14日，新加坡民眾在超市排隊付款，期間遵守社交距離措施。（AP）

新加坡

在東南亞的「抗疫同學會」中，新加坡是富裕的一員。不過資源充足、防疫措施嚴厲，只能在感染群組出現時加快「滅火」，例如去年的「會議群組」以及今年的「外勞宿舍」群組等。

這一波「多群組式」疫情看來不那麼好對付，蔓延速度也跟之前的不遑多讓。由機場群組、醫院群組到蔓延至補習社等的個案增加，還有源頭不明個案也增至十多宗，令新加坡政府忙個不停。

當地16日起收緊措施，包括2人限聚令、禁止食肆提供堂食。樟宜機場則將來自高風險地區和低風險地區的旅客分開處理，他們會使用不同的入境櫃檯、行李輸送帶及洗手間。

新加坡16日新增49宗確診個案，其中38個是本土感染；這是自2020年4月14日以來的單日新高。38宗個案中，18宗源頭不明。

柬埔寨新冠肺炎疫情：圖為2021年5月17日，金邊一名酒店員站在洞里薩河畔。（AP）

柬埔寨及老撾

柬埔寨2020年2月一度因接受郵輪泊岸而出現輸入個案，但2020年大致上避過發生嚴重的大爆發，多得它快速推出抗疫措施，以及封關。

柬埔寨是全球確診病例偏少的國家之一，然而2月下旬爆發新一輪本土疫情，短短2個月累計確診個案增加近10倍。總理洪森（Hun Sen）警告說「該國已在死亡邊緣」。

柬埔寨與泰國、老撾及越南接壤，三國民眾來往頻繁，傳播風險自然增加。

老撾曾錄得累計少於1500個案，但過去3周已增近10倍。這個國家亦在5月9日，錄得疫情爆發以來，第一宗死亡個案。

圖為2021年5月4日，泰國曼谷有人接種新冠疫苗。（路透社）

泰國

它一度有望與包括香港在內等地探討展開旅遊氣泡，卻因疫情升溫，正在與該國第三波疫苗搏鬥，現已不了了之。

泰國在2020年1月，成為中國以外首個出現確診個案的地方，但在2020年內大部分時間都能遏制疫情，12月中單日新增確診個案還在15個，卻在19日起急增500多個。但迄今個案數字暴升18倍，累計個案已增至逾10萬個。

+ 4 + 4 + 4

當地最新一波疫情與曼谷的夜店有關，確診個案在泰國新年潑水節後進一步增加。泰國法政大學醫院傳染病部門主管Anucha Apisarnthanarak稱，新年後泰國幾乎所有地方都有疫情，他認為現時要壓制已太遲：「我們真的錯過控制的機會。」

當地來到5月17日，單日新增確診個案創紀錄，達9635個。逾6800人，即約70%是來自監獄中的感染群組。此外過去一天有25人病死，泰國累計死亡人數突破600人。