新加坡旅遊氣泡｜接近觸動熔斷機制　星洲源頭不明個案新增18個

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-16 22:30

新加坡截至5月16日中午，當地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日新增49確診個案，其中38個是本土感染；這是逾1年來的單日新高。38個個案中，20個與之前的個案有關，18個源頭不明。

對上一次新加坡錄得最多本土感染個案的一天是2020年4月14日，個案宗數40個。

根據星港「熔斷機制」，如兩地連續7天平均每日超過5宗源頭不明個案，旅遊氣泡將須即時煞停。從新加坡的情況看來，7天平均值已在逼近觸動機制的界線。

香港商務及經濟發展局長邱騰華14日引述新加坡交通部長稱，兩地旅遊氣泡很大機會未必能如期重啟。

政府恢復最嚴緊的防疫措施，至6月13日止，包括實行2人「限聚令」、禁食肆提供堂食、每戶1天只可分別讓2名訪客入屋。當局會在2週後檢討。

外界在猜測新加坡會否祭出更嚴厲措施。衛生部長王乙康16日在跨部門抗疫工作小組記者會上說，目前很難回答是否實施阻斷措施（circuit breaker）的問題，當局需觀察接下來數天疫情發展，確診個案可能增加或持平。他說，如需收緊防疫措施、進入阻斷措施階段，政府一定會這麼做。

新加坡有意讓更多人接種以抗擊疫情。王乙康稱，政府將探討在進入第二階段全國接種疫苗計劃時，考慮把接種第二劑疫苗的間隔時間從現時3到4週，延長至6到8週。他稱如政府有決定，不久會公布詳情。

截至16日，新加坡錄得累計確診個案61,585個。