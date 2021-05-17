韓國男人有多「享受生活」？漢江河水竟驗出偉哥　專家驚揭原因

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-17 17:47

河川的水質往往維繫着一個城市的生活品質與命運，然而韓國首爾的漢江卻被檢驗出，河水含有陽痿治療藥物「威而鋼」（俗稱「偉哥」）的成分，報道令社會各界相當吃驚。研究指出，周末時漢江水質驗出的威而鋼成分含量最高，且集中分佈在夜生活繽紛的江南地區。

根據韓媒《News1》報道，首爾市立大學環境工學系教授金鉉旭（김현욱）日前接受媒體電訪時透露，位處首爾市江北中浪川與江南炭川河口的下水道處理廠附近，居然驗出威而鋼、犀利士、樂威壯等陰莖勃起障礙治療藥物所含有的成分，包括西地那非、他達拉非、伐地那非等。中浪川與炭川皆為漢江的支流。

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研究團隊從2018年4月21至27日，在該地抽取河水，經過1周的時間進行水質成份變化監測，結果得出上述結論。金鉉旭指出，過往漢江也有驗出抗生素等醫療物質，然而此次驗出威而鋼成分卻是首次。他表示：「當我得知娛樂場所會非法給顧客陽痿治療藥物的新聞時，甚感驚訝！而娛樂場所散佈在首爾江南地區最多，因此我研判威而鋼成分恐怕在那區被驗出最多。」

金鉉旭的推測與實驗結果一致，其中江南的炭川所驗出的威而鋼成分平均濃度為88ng/ℓ，比江北地區的中浪川62ng/ℓ還要來得高，兩地周末檢測水質的威而囔成分濃度比平日還要高，尤其是周五晚間濃度最高，「應該與兩地的娛樂場所有關，陽痿治療藥物未經妥善處理，或有可能是民眾服用後透過大小便排出，才導致此一現象」。

金鉉旭警告，「過去漢江未被檢測出威而鋼相關成分與物質，然而如今卻被檢測出來，這代表著該成份正透過某種形式攪亂環境生態秩序，恐造成未知的損害。」

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