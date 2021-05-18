印度疫情｜女議員鼓勵民眾喝牛尿預防新冠肺炎：我每天都喝

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-18 21:15

據印度傳媒5月17日報道，儘管醫學專家一再警告不要亂用偏方來治療新冠肺炎（COVID-19），但當地仍有不少民眾未有理會，更甚的是，印度一名議員鼓勵民眾像她一樣飲用牛尿，以「預防」染疫，事件引來爭議。

議員塔庫爾（Pragya Singh Thakur）鼓勵民眾飲牛尿「預防」染疫，她的說法引來批評（Twitter截圖）

據印度新德里電視台5月17日報道，在一段影片中，執政印度人民黨（BJP）女議員塔庫爾（Pragya Singh Thakur）説，「如果我們喝印度奶牛的尿，那麼它可以減輕我們肺部的感染。我每天都喝牛尿，這就是為什麼我現在沒有感染新冠肺炎的原因。」她又稱「牛尿是救命的。」

據今日俄羅斯5月17日報道，這位名叫塔庫爾的議員來自中央邦博帕爾市，她是印度執政黨人民黨的成員，她在訪問一家醫院時發表這段講話。訪問期間，她還監督25台製氧機的交付。報道還特別提到，影片顯示，儘管疫情嚴重，她在發表上述講話時並沒有佩戴口罩。

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這次並非「牛尿」首次成為印度疫情期間的話題，路透社2020年3月便報道，一些激進印度教團體會使用牛尿來「預防」新冠病毒。例如有組織舉行200人參加的「牛尿派對」，倡導飲牛尿可以對抗新冠病毒，印度還有民眾用牛糞抹臉與洗澡，以為此可預防新冠肺炎。專家則對此嗤之以鼻，直指沒有科學根據。

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印度疫情形勢依然嚴峻，據印度衞生部5月17日最新數據，過去24小時內，印度新增新冠確診病例281,386例，累計確診病例24,965,463例；新增死亡病例4,106例，累計死亡病例274,390例。

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